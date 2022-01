Encuentran en China cámaras funerarias con antiguos murales de la dinastía Ming

En el sitio arqueológico también se descubrieron monedas, espejos de cobre y cerámica.

Un grupo de arqueólogos ha descubierto en la provincia china de Shanxi tres cámaras funerarias de ladrillo cuya construcción se remonta a la dinastía Ming, entre los años 1368 y 1644, informó esta semana el medio estatal chino Xinhua.

Las tumbas fueron halladas mientras se llevaban a cabo obras de construcción de carreteras en el distrito de Luzhou, en la ciudad de Changzhi, precisa el instituto provincial de arqueología de Shanxi.

