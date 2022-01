Encuentran una gran cantidad de tumbas de más de 1.000 años de antigüedad en China

El sitio fúnebre alberga reliquias como piezas de cerámica y ladrillos con inscripciones, por lo que los expertos consideran que se trata de un hallazgo arqueológico de gran valor.

Un grupo de arqueólogos encontró una gran cantidad de tumbas de más de 1.000 años de antigüedad en una aldea cerca de la ciudad de Beihai, en la región autónoma de Guangxi, ubicada en el sur de China, informó este domingo el canal estatal CGTN.

En el lugar se hallaron más de 200 sepulturas. Se cree que datan del período de las Seis Dinastías (222-589 d. C.) hasta las dinastías Sui (581-618 d. C.) y Tang (618-907 d. C.).

Se trata de un sitio fúnebre con una superficie de alrededor de 70.000 metros cuadrados. Una de las características más destacadas es que la mayoría de las cámaras funerarias se construyeron con piezas de piedra, aunque algunas tumbas también incluían ladrillo.

