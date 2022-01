Estrangulan a una mujer en Colomi y Cochabamba suma el segundo feminicidio de 2022

Las autoridades le pidieron a Pedro que no vuelva a Colomi hasta conocer los resultados del examen. Los médicos forenses confirmaron que Damiana sufrió una golpiza y que fue estrangulada por otra persona, que ella no se quitó la vida.

Fuente: Opinión

Damiana López Hidalgo, una mujer de 34 años, fue brutalmente golpeada y estrangulada en una cabaña del municipio de Colomi, en el departamento de Cochabamba, la mañana del sábado 29 de enero. Cuatro niños han quedado huérfanos, pues, el principal sospechoso del feminicidio es el esposo de la víctima y padre de los menores, quien ya fue aprehendido y aguarda su audiencia de medidas cautelares.

El primer caso de feminicidio en Cochabamba fue el de Guillermina C.N. de 48 años, quien fue hallada muerta el 22 de enero, después de permanecer desaparecida varios meses en Sacaba.

El chofer Evaristo H. fue aprehendido y confesó dónde enterró el cadáver de Guillermina, cerca a una laguna en Sacaba. Los restos ya fueron recuperados y el conductor fue enviado a El Abra.

El Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres se hará cargo de la defensa legal gratuita de la víctima, a petición de los padres y los familiares de Damiana. La abogada Mercedes Cortez detalló que, de acuerdo a las investigaciones preliminares, la pareja debía ir a limpiar una cabaña para la llegada de una persona de afuera.

Algunos vecinos de una comunidad en Colomi vieron a Pedro y a Damiana, quien cargaba a su bebé de tres meses, caminando hacia el inmueble. Incluso se toparon con una tía que los vio discutir y que contó que Pedro estaba tan enojado que ni siquiera la saludó.

La pareja llegó a la cabaña y la pelea continuó hasta que derivó en violencia. “La hipótesis es que Pedro golpeó a Damiana y luego la estranguló con una cuerda. Después abandonó el cadáver de la madre de sus cuatro hijos afuera de la cabaña, hacia el monte. Tomó en sus brazos a su hijo, el bebé que fue testigo del suplicio de su madre y emprendió el camino de retorno a su casa. En el trayecto, entre las 9:30 y las 10:00 de la mañana del sábado, se encontró con dos vecinos que le preguntaron por Damiana.

El hombre se puso nervioso y les dijo que su esposa había intentado atacarlo con un cuchillo y como él no se lo permitió, ella se fue hacia el monte.

Ya en su casa, el bebé no cesaba de llorar y sus hijos comenzaron a preocuparse por la demora de su madre.

Preguntaron por ella a sus abuelos y tías, pero nadie la había visto y salieron a buscarla, sin éxito. El domingo 30 de enero, se juntaron ocho personas para salir en busca de Damiana al monte. Pedro se sumó a la comitiva. En la ruta, el hombre no cesaba de repetir que quizás su esposa lo estaba engañando y había escapado con algún hombre.

Finalmente, encontraron a Damiana sin vida, estrangulada con una cuerda, pero, también, llena de moretones y excoriaciones. La comitiva llamó a la Policía y Pedro dijo que su esposa se había quitado la vida, quizás arrepentida de su huida. Se hizo el levantamiento del cadáver se lo sometió a una autopsia en el IDIF de Cochabamba.

Las autoridades le pidieron a Pedro que no vuelva a Colomi hasta conocer los resultados del examen. Los médicos forenses confirmaron que Damiana sufrió una golpiza y que fue estrangulada por otra persona, que ella no se quitó la vida.

Pedro M.P., de 35 años, fue aprehendido. La Fiscalía verificó que los padres de Damiana no pueden hacerse cargo de sus cuatro nietos porque ya tienen más de 80 años. Los otros familiares tampoco pueden mantener a los cuatro menores porque no tienen recursos económicos. Una de las primas dijo que podría encargarse únicamente del bebé de tres meses, pero al no tener dinero, le estaba dando leche PIL de bolsa.

“La Fundación Voces Libres está enviando pañales y leche de tarro para el bebé, pues es muy pequeño para tomar leche de bolsa. También evaluará a través de una trabajadora social que más necesita la familia y velará porque se halle la mejor forma de garantizar el bienestar de los otros hijos de Damiana, dos adolescentes mujeres de 13 y 14 años y un varón de 6”, aseguró Mercedes Cortez.