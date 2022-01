Fiscalía no permitió el ingreso a personas sin carnet de vacunación; hubo quejas

En las oficinas de Fiscalía Departamental de Santa Cruz hubo un control del certificado de vacunación contra el Covid-19 o la prueba de PCR negativo. Las personas que no contaban con algunos de estos documentos no ingresaron a las instalaciones del Ministerio Público.

«Me pidieron el carnet de vacunación (…) no lo tengo«, dijo una mujer, que que no logró ingresar a la Fiscalía dado que no contaba ni con la documento físico ni digital.

Algunas de las personas se quejaron por su obligatoriedad, ya que es exigido para realizar diversos trámites o asistir a instituciones públicas y privadas.

«Nos están prohibiendo (la entrada) porque no tenemos el carnet de vacunación y es verdad que no me he vacunado y no quiero vacunarme porque la vacuna no garantiza el bienestar de mi vida», dijo una mujer.