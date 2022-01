Gobernador Camacho califica que la no exigencia del carnet de vacunación es un atentado a la salud

Camacho: (…) No creo que sea conveniente porque un sector afín al Movimiento al Socialismo exija la no presentación de este carnet (…) es un atentado claro a la salud”.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El gobernador Luis Fernando Camacho lamentó la decisión del Gobierno nacional de levantar la exigencia del carnet de vacunación contra el Covid, siendo que es el responsable a nivel nacional de darle respuesta al pueblo y de velar por la salud, ya que esta era una medida muy acertada que daba tranquilidad a la población, habida cuenta que no se puede vivir con restricciones ante esta emergencia sanitaria.

“Dónde queda la gente que se ha ido a vacunar y que sigue recibiendo restricciones (…) porque lamentablemente no tienen la garantía. No creo que sea conveniente porque un sector afín al Movimiento al Socialismo exija la no presentación de este carnet (…) es un atentado claro a la salud”, lamentó Camacho.

Aseguró que está comprobado mundialmente de que la vacunación es la mejor garantía para salvaguardar la vida, por lo tanto, el haber dado un paso atrás al no exigir el carnet de vacunación, pone en situación de desventaja a las gobiernos departamentales que están luchando para que todo el pueblo se vacune, como el caso de Santa Cruz, que tiene el 56% de la población inmunizada contra el coronavirus, llevando la delantera en el país, y aún así se presentan problemas cuando sube la escalada de contagios, y se tienen que poner medidas restrictivas mediante el COED. Sin embargo, con la no exigencia del carnet de vacunación, todos estos avances han vuelto a cero.