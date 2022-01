Hallan muerto en un hotel al actor Bob Saget, protagonista de ‘Full House’

Los policías que llegaron al lugar «no encontraron signos de violencia o de consumo de drogas».

El comediante y actor estadounidense Robert ‘Bob’ Saget, famoso por su papel de Danny Tanner en las series ‘Full House’ (‘Tres por Tres’ en Hispanoamérica y ‘Padres Forzosos’ en España) y ‘Fuller House’, falleció a los 65 años en su habitación del hotel Ritz Carlton en la ciudad de Orlando (Florida, EE.UU.), según informó en un primer momento el portal TMZ.

Poco después, la Oficina del Sheriff del condado de Orange confirmó el fallecimiento. «El hombre fue identificado como Robert Saget y fue declarado muerto en la escena. Los detectives no encontraron signos de violencia o de consumo de drogas en este caso», reza un tuit de la entidad. Sin embargo, la causa del fallecimiento todavía no se ha determinado.

Este 7 de enero Saget arrancó su gira de comedia ‘Bob Saget: I Don’t Do Negative Tour’ en Orlando. Al día siguiente se presentó ante el público en la comunidad de Ponte Vedra Beach. Estaba previsto que el actor apareciera con su ‘show’ en muchas urbes del país, cuya gira terminaría en Houston (Texas). El comediante compartió su último tuit hace menos de un día desde la ciudad de Jacksonville en el que agradecía a su audiencia.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

— bob saget (@bobsaget) January 9, 2022