Iglesias evangélicas buscan vía legal frenar decretos que «obligan» a portar carnet de vacunación

Demandan una vacunación, voluntaria, libre e informada, y rechazan los decretos supremos que obligan a portar el carnet de vacunación o la prueba PCR para el ingreso a las instituciones públicas o privadas, o donde haya aglomeración de personas.

Fuente: ANF

El presidente del Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia, Luis Aruquipa, cuestiona el plan de vacunación porque es una “vulneración” a los derechos a decidir y elegir, más aún con la exigencia de portar un carnet de vacunación, por esa razón su organización acudió a la justicia con una acción popular para frenar la implementación de los decretos supremos 4640 y 4641.

“Lo que a nosotros nos interesa es que sea una vacunación informada, voluntaria, que me digan que yo en este momento estoy con la presión arterial alta, que si sufro de poliglobulia o de algunas enfermedades de base, me puedan indicar qué vacuna es la que me puede dar, por lo menos, más defensas”, manifestó Aruquipa a la ANF.

Reiteró que rechazan los decretos supremos porque el Gobierno “obliga” a la vacunación, bajo condición de no ingresar a las instituciones si no tienen un carnet de vacunación. Por esta razón, su organización presentó una acción popular con la que exigen que se pongan medidas cautelares a los decretos 4640 y 4641.

Solicitaron el cese de las disposiciones sobre la exigencia de contar con carnet de vacunación o prueba PCR negativa con 48 de antelación. “No somos antivacunas, eso queremos ponerlo bien en claro, sólo queremos que la vacunación sea voluntaria, libre e informada como dice la Ley de Emergencia Sanitaria 1359”, mencionó.