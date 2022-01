Internacionalista ve imposible que Perú otorgue a Bolivia un puerto con soberanía

El internacionalista peruano Juan Antonio Velit explicó en Asuntos Centrales que es imposible que Perú otorgue un puerto sobre el Océano Pacífico con soberanía a Bolivia y recordó que el país ya tiene acceso al mar por Ilo.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El tema salió a flote por una entrevista al presidente Pedro Castillo en la que expresa que consultará al pueblo peruano si está dispuesto ceder una salida al mar a Bolivia.

«El presidente del Castillo no ha hecho otra cosa que ratificar la posición histórica del Perú. Perú siempre ha estado cerca de Bolivia, porque nos une una serie de elementos, nos une la tradición, la historia, las costumbres. Bolivia fue el Alto Perú y nosotros aún lo consideramos así de alguna manera. Los problemas de Bolivia son también los de Perú», afirmó.

En su criterio, lo que no dejó claro el presidente Castillo es que un acceso al mar para Bolivia no tendría jamás soberanía. «Posiblemente no tuvo la oportunidad de clarificar que eso no incluye soberanía, como Boliviamar que tampoco la tiene. Se otorga un espacio territorial a Bolivia por 99 años, pero no tiene Bolivia soberanía sobre este territorio», explicó.

El experto recuerda que Bolivia ya tiene acceso al mar por Ilo, aunque no se la aprovecha al 100%. «La posición historia del Perú es una buscar siempre una fórmula de solución a esta suerte de mediterraneidad obligada que tuvo Bolivia. Digo esto porque Perú busca una salida al mar para Bolivia y no es otra cosa que ratificar aquello, que en 1992 había dicho Fujimori a la situación de enclaustramiento de Bolivia. Fujimori y Paz Zamora firmaron el acuerdo de Boliviamar, facilitarles las instalaciones portuarias y facilitar que saquen sus productos por este territorio», detalló.

Sobre las críticas en Perú al presidente del Castillo por sus declaraciones, dijo que es parte del juego político interno. «La oposición es parte del juego político. Ver las vulnerabilidades de un presidente. Sacarlos del escenario político. Los medios de comunicación explotan esto. Porque también es parte del juego. Yo creo que nunca nadie habló de referéndum», dijo.