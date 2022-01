Juez del caso golpe II plantea disidencia y denuncia cinco irregularidades del Tribunal

El juez disidente explicó que como están las condiciones, el juicio no debió iniciarse hasta no resolver todos los problemas

Marco Antonio Chuquimia







Uno de los jueces del Tribunal Primero de Sentencia que tendrá a su cargo el caso golpe II que involucra a la ex Presidenta, Jeanine Áñez y a otros ocho uniformados, planteó la disidencia de su designación y observó al menos cinco irregularidades que se cometieron para el inicio de juicio que debe producirse el 10 de febrero próximo.

“Por lo que el suscrito (juez, José Luis Quiroga) considera que no correspondía aun emitir el auto de apertura de juicio oral, por las consideraciones de orden legal y jurisprudencial, de acuerdo al Código Procesal Constitucional (ley 254)”, señala la parte resolutiva del voto disidente del juez, José Luis Quiroga.

El memorial judicial emitido por el Tribunal Primero de Sentencia el 22 de enero, fijó el 10 de febrero como la fecha de inicio del juicio ordinario contra la exmandataria y ocho altos jefes militares y un policía. Hasta ahora la defensa de los acusados había denunciado las irregularidades del proceso, pero ahora lo hizo uno de los jueces designados.

Quiroga explicó que la primera irregularidad fue la orden de preparar el juicio oral. Según su memorial, la vacación judicial empezó el 7 de diciembre hasta el 3 de enero, en ese periodo de tiempo no se podía realizar ningún actuado judicial, sin embargo, ese mismo día el juez titular de este Tribunal, Germán Ramos Mamani, ordenó los preparativos. Esa es la primera irregularidad.

La segunda se refiere de nuevo a los plazos, Ramos Mamani ya estaba de vacaciones, pero el 31 de diciembre mandó a publicar edictos para los acusados que no fueron encontrados o están prófugos. Quiroga recordó que, por la vacación judicial, todos los plazos estaban en suspenso, es decir que entre el 7 de diciembre y 3 de enero de 2022 no debía realizarse ninguna acción legal. El juez titular podía habilitar horas extraordinarias para cumplir esa tarea, pero no hay ninguna orden en ese sentido.

La tercera señala que el 7 de enero la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz emitió tres memorándums dirigidos a los jueces, Iván Perales Fonseca, Patricia Aguilar Aguilar y José Luis Quiroga Flores a quienes designó como juez suplente de Germán Ramos Mamani. Quiroga observa que los tres documentos tienen el mismo tenor, es decir que los tres suplen a la misma persona, cuando correspondía solo una suplencia.

La cuarta, explica Quiroga, está referida a los jueces titulares, cada Tribunal de Sentencia está conformado por tres jueces, el Tribunal que juzgará a Áñez solo tenía a Ramos Mamani y además era juez interino; el 17 de enero el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura designan a Marco Antonio Vargas Yupanqui y Liz Rocio Avilés Condori, como jueces titulares del Tribunal de Sentencia y ratificaron a Germán Ramos Mamani como presidente. Según el juez Quiroga, debían ser los nuevos designados los que firmen el auto de inicio de juicio, pero no, lo hizo Ramos Mamani. Además, por memorándum quedaron a cargo de todo el juicio los tres designados el 7 de enero, es decir los jueces, Perales Aguilar y Quiroga.

Finalmente, el juez José Luis Quiroga, afirma que existen incidentes y excepciones que plantearon las partes, las mismas no fueron resueltas, lo que se constituye en otra irregularidad, que sería la quinta.