«La única salida es el aeropuerto»: el éxodo de jóvenes profesionales de Argentina

Cuántos son

No obstante, expertos señalan que el número de emigrantes podría ser mucho mayor , ya que no todos los que planean irse de forma definitiva lo reconocen en sus documentos de viaje.

No es fácil trazar comparaciones con la emigración de 2001, ya que en esa época no existían las declaraciones juradas indicando el motivo del viaje. Además, la población general era más chica.

Quiénes se van

«Ahí económicamente podía no trabajar. Acá no es una opción», resalta, sobre su nueva vida en la capital española.

«No tenemos futuro»

«Todos me decían que cuando eran más jóvenes las cosas no eran así. Aparte de escucharlos lo iba viviendo», señala el joven, que es licenciado en dirección de negocios globales.

«Una buena vejez»

«No me estoy yendo feliz de la vida, me duele mucho tener que irme «, confiesa. «Tengo una historia acá, mis amigos están acá. Pero no tengo una posibilidad real de desarrollarme».

A diferencia de Alexis, Camila no emigrará sola. Se irá con sus padres, ambos psiquiatras, con quienes convive en el barrio porteño de Belgrano («hoy no puedo pagarme un alquiler sola, es una de las razones por las que elijo irme», cuenta).

«En 2019 me asaltaron con una pistola en plena calle, antes de eso me robaron el celular», cuenta.

«Tengo más chances de que me maten en las calles de Buenos Aires por un celular a que me caiga un misil en la cabeza en Israel», asegura.

«Hay cosas que me cambiaron muchísimo la cabeza», cuenta. «Ya no me doy vuelta cuando alguien viene corriendo al lado mío porque tengo miedo de que me va a robar. En Argentina lo tenía muy naturalizado«.