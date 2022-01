Los cariñosos mensajes entre Ricardo Montaner y Camilo: «Te amo y te admiro»

Suegro y yerno, el padre y el marido de Evaluna se elogiaron en las redes sociales y consiguieron más de medio millón de “Me gusta”

Ricardo Montaner, Evaluna Montaner, Camilo Echeverry. Foto: Instagram @montaner





“Hijo mío”, escribió en su posteo Ricardo Montaner. Las palabras del intérprete de temas como “Me va a exrañar” o “Tan enamorado”, no estaba haciendo referencia a Mau, ni tampoco a Ricky, quien acaba de casarse con Stefi Roitman, sino a Camilo, su yerno, quien espera su primer hijo con Evaluna.

Agradecido con el mensaje de su suegro, el cantante le respondió caroñosamente el posteo con un cálido mensaje: “Te amo suegrito. Gracias por tanto. Hoy te vi y volví a recordar que no solo te amo sino que te admiro profundamente… hasta lo que hay dentro de los huesitos”.

Ricardo Montaner y Camilo

El posteo del cantante, que obtuvo más de medio millón de “Me gusta” estaba acompañado de una seguidilla de ellos dos posando en las escaleras de un motorhome, Ricardo en los escalones más altos tomando de los hombros a su yerno y Camilo sentado debajo, tocándole el brazo al papá de su pareja. En las imágenes están etiquetadas Evaluna y Marlene, la esposa del cantante.

“Me encanta. Y es verdad uno quiere a sus yernos y nueras como hijos propios. Que bueno, que sea así para todas las familias”, “Yo no se sin son cosas mías, pero hasta se me parecen ya”, “Qué hermosa familia, cada día más linda, son un hermoso ejemplo que solo lo importante es la familia”, “Se juntaron dos almas buenas”, “Es mucha la presencia de Dios allí” y “Qué hermosa la foto y ustedes son un sol, qué gran familia”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las red social.

Evaluna y Camilo Echeverry esperan la llegada de su primer hijo. En su podcast hace unos días la también actriz contó que pensó que le costaría poder convertirse en madre: “Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo y… (señaló su vientre como muestra de que está embarazada). Empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió y me encanta que suceda”.

Hace unas semanas, él contó en un medio colombiano cómo se enteró que sería papá: “Un día ella le dijo a la mamá ‘yo todavía creo que estoy embarazada’ y compraron siete pruebas y lo descubrieron juntas, después fue Evaluna y me despertó, yo estaba haciendo una siesta… me despertó con un cafecito y me dijo ‘te tengo un tesorito para tu diario’ y sacó esta prueba y yo tardé en entender lo que era, primero porque nunca había visto una prueba, segundo porque cuando entendí que era como una prueba dije ‘ah, ¿será que guardo la prueba que se hizo hace semanas?’… y claro, fue toda esta situación de ¿qué está pasando? hasta que lo entendí”.

Los cantantes que serán papás entre marzo y abril, se comprometieron en el 2018 y se casaron finalmente en el 2020 y durante la ceremonia rodaron juntos su clip “Por primera vez”.

Los Montaner fueron noticia este fin de semana luego de que Ricky y Stefi Roirman se casaran en una ceremonia mixta y dieran el “sí” ante unas trescientas personas que fueron a una estancia en Exaltación de la Cruz, a unos 82 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, para celebrar con ellos.

Para poder festejar tranquilos en épocas de pandemia, todos los invitados tuvieron que realizarse un hisopado en la puerta del lugar y quienes dieron negativo, unas seis personas, no pudieron ingresar, más allá del vínculo que tuvieran con el flamante matrimonio.