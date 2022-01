Madre de Iris: «La Policía no hizo nada por mi hija, me dijeron era falso secuestro y que se escapó con su enamorado»

Amado Silva

La madre de Iris Villca de 15 años, quien murió en manos Richard Choque, denominado el “psicópata sexual”, reveló que tras la desaparición de su hija, la Policía le dijo que ella podría haber armado un falso secuestro para escapar con su enamorado.

La madre, pese a que mostró los mensajes ante los efectivos policiales, estos no habría realizado alguna acción para identificar y dar con el rastro de Richard Choque, quien además, pidió la suma de 60 mil dólares para devolver a la menor.

“Yo tenía los mensajes que me mandaron, le entregue a la fiscal las fotografías que me mandaron que me estaban amenazando de muerte, pero la Policía siempre me dijo que se fue con su novio o ella se está haciendo su falso secuestro. La Policía no hicieron nada, después me llamaba que a cambio de la vida de mi hija tenía que entregarle 60 mil dólares”, dijo la madre.

La madre contó a Unitel todo el proceso que tuvo que pasar tras enterarse que su hija estaba secuestrada.

“Yo tenía esperanza de ver a mi hija con vida pero la justicia para los pobres no existe, pero para los que tienen dinero si existe, nosotros somos de bajos recursos”, contó la madre de la víctima.

​Por Lucy también pidieron dinero

La madre de Lucy Ramírez Zambrana de 17 años, la otra víctima del psicópata, contó a Unitel que el ‘psicópata sexual’ de nombre Richard Choque Flores, pidió la suma de 70 mil dólares americanos por la vida de la adolescente quien fue captada por las redes sociales; modus operandi que utilizó el acusado para captar a sus víctimas.

Además, el antisocial de 32 años, amenazó con devolverla en “trozos” si la familia no conseguía el dinero solicitado por el feminicida.

La madre quien era de escasos recursos económicos, no logró conseguir la elevada suma de dinero que pidió el antisocial, sin embargo, la familia de Lucy tenía la esperanza de encontrarla con vida.

“Durante nueve meses he buscado a mi hija, me han pedido rescate de 70 mil dólares me han pedido, no pude encontrar esa plata, trozado te lo vamos a devolver si no consigues el dinero, me dijeron”, contó la madre de Lucy Ramírez.

Pasaron varios meses de búsqueda e incertidumbre de la familia de Lucy de 17 años, la madre nunca se imaginó que su hija iba a terminar en manos de un violador y feminicida en serie.

De acuerdo con la madre de Lucy, fue reportada como desaparecida el pasado 17 de mayo del 2021, la joven fue vista por última vez tras anunciar a su familia que salía rumbo a su trabajo, sin embargo, la joven nunca llegó a su casa.