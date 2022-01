Mesa y Tuto fustigan a Evo por usar foto pasada para vincular a EEUU con el caso «golpe»

Sr. Ex presidente @evoespueblo aclararle que esa foto es de 13 dic 2018, cuando el Senado aprobó modificaciones al Cód Niño,Niña… y me encuentro tres filas detrás del ex encargado de Negocios EE.UU, @BruceWillianson, a quien nunca conocí personalmentehttps://t.co/tOoebeYDVP

— Marco Julio (@MAJulioV) January 12, 2022