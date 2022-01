Molmed 400, la primera cápsula contra el Covid ya está en Bolivia

Fuente: paginasiete.bo

Se venderá desde este martes en las farmacias del país, pero sólo con una receta médica. Molmed 400, la primera cápsula contra el coronavirus ha llegado a Bolivia como una opción para combatir al virus.

El producto arribó al país el sábado de la mano de la farmacéutica boliviana Inti. El tratamiento completo consta de 20 pastillas, el paciente debe consumir dos cada 12 horas por cinco días.

Cada pastilla tiene el costo de Bs 63. Así, el precio total del tratamiento será de Bs 1.260.

Ya está en las farmacias de Bolivia y puede ser prescrito a pacientes con enfermedad leve a moderada, con un riesgo elevado de complicación. Este nuevo fármaco, certificado por la FDA (Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) tiene la patente de la farmacéutica alemana Merck y el principio activo denominado Molnupiravir., informó la farmacéutica.

Ronald Reyes Noya, Gerente General de Droguería Inti, confirmó que este fármaco estará disponible en cadenas y farmacias unipersonales desde este martes 18 de enero.

A continuación, revise las nueve preguntas clave sobre este novedoso medicamento que son respondidas por médico Fernando André Álvarez, Asesor Científico de Droguería INTI.

1. ¿Molmed es para prevenir el Covid-19 o para curarlo?

R. Molmed fue fabricado como tratamiento para las personas adultas que ya han sido diagnosticadas con Covid-19 y que tienen un alto riesgo de progresión de enfermedad leve, moderada a enfermedad grave, incluida la hospitalización. No se usa para prevenir el Covid-19 ni para personas con sospecha o síntomas asociados a esta enfermedad. (Fuente: FDA).

2. ¿Qué estudios se han realizado para verificar la efectividad de este medicamento?

R. Molmed, fabricado con el principio activo Molnupiravir, ha concluido la fase 3 Move-Out con evaluaciones realizadas a pacientes adultos no hospitalizados en riesgo y que tenían Covid-19 leve a moderado. De acuerdo con esta última fase del estudio, este ensayo redujo el riesgo de hospitalización y muerte en aproximadamente un 50%. (Fuente Merck).

3. ¿Tomar Molmed sustituye la vacunación?

R. No. Molmed es un medicamento tanto para personas vacunadas como no vacunadas que han dado positivo a Covid-19. Este fármaco no inmuniza ni evita futuros contagios. (Fuente: FDA).

4. ¿A partir de qué edad se puede optar por este tratamiento contra el Covid-19?

R. Se puede optar por el tratamiento con Molmed a partir de los 18 años bajo prescripción Médica. Molmed no está autorizado para pacientes menores de 18 años porque no se cuenta con estudios de seguridad en niños y adolescentes. (Fuente: FDA).

5. ¿Cómo se debe tomar Molmed y durante cuantos días?

R. Se debe administrar 2 cápsulas de Molmed 400 juntas, cada 12 horas por 5 días. (Fuente: FDA).

6. ¿Cuáles son los efectos secundarios del uso de Molmed?

R. La tolerancia al fármaco, según estudios, fue óptima. Solo se reportaron efectos adversos leves como dolor de cabeza y diarrea, siendo esta última el efecto menos común. (Fuente: FDA).

7. ¿Pueden tomar Molmed las personas que ya han sido vacunadas?

R. Sí. Molmed no es un sustituto de la vacunación y funciona en las personas mayores de 18 años que hayan contraído el Covid-19 tanto vacunadas con el esquema completo como no vacunadas. (Fuente: FDA).

8. ¿Hay alguna advertencia o precaución que se deba tomar al administrar Molmed?

R. Sí, todo el personal de salud y los pacientes deben conocer las siguientes advertencias antes de dispensar Molmed:

• No se recomienda el uso de Molmed durante el embarazo ya que pueden causar efectos teratogénicos.

• No se recomienda amamantar durante el tratamiento con Molmed y durante los cuatro días posteriores.

9. ¿Para qué no está autorizado Molmed?

R. Molmed no está autorizado:

• Para uso en pacientes menores de 18 años.

• Para inicio de tratamiento en pacientes que requieren hospitalización por Covid-19.

• Para uso por más de cinco días consecutivos.

• Para la profilaxis previa o posterior a la exposición para la prevención de Covid-19.