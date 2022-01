Músicos denuncian que la Alcaldía no entregó los premios del Festival Ametauná que se realizó en 2021

En octubre de 2021 se realizó la primera versión del Festival de la Música Oriental Ametauná organizado por la Secretaría de Culturas del municipio cruceño. Ya pasaron 3 meses desde la culminación del evento y los ganadores reclaman que aún no han recibido el premio en efectivo.

El evento tenía como objetivo la defensa, la preservación y la difusión del patrimonio cultural y musical del oriente boliviano. Constaba de cuatro categorías: temas inéditos solistas, temas inéditos conjuntos musicales, nuevos intérpretes solistas y nuevos intérpretes conjuntos musicales. Para todas, los premios prometidos eran: Bs 10.000 (primer lugar), 7.500 (segundo lugar) y 5.000 (tercer lugar).

Patricio Rodríguez, dueño de la Orquesta Millenium, participó junto con su orquesta en la categoría de temas inéditos conjuntos musicales y obtuvo el primer lugar. El músico se encuentra afectado ya que había invertido mucho dinero para su participación en el concurso y hasta el momento la Alcaldía no les entrega el premio que les corresponde.

“Uno invierte como dueño de grupo porque los músicos solo ponen su arte, yo he gastado en arreglos musicales, estudio de grabación, viáticos, entonces yo no voy a ganar nada porque todo se reparte entre los músicos, pero al menos necesito recuperar un poco. En los festivales a más tardar en una o dos semanas nos pagan, ya van casi 4 meses y no tenemos el premio, se aplazó la Alcaldía”, señaló.

Otro de los artistas afectados es Abel Ribera, cantante cruceño con más de 50 años de trayectoria, quien ganó la categoría de temas inéditos solistas, y al igual que el resto de los competidores, no recibió el esperado premio.

“Nosotros, el sector de los músicos, estamos tan afectados, peor con la pandemia que no podemos tocar por las restricciones, y más encima que nos estafen así y no nos paguen, es una pena, porque uno invierte su tiempo, su talento y que no reciba nada, es mucha desconsideración”, lamentó.

Ambos músicos comentan que se autoconvocaron a una reunión para el día de mañana, martes 25 de enero, a las 10:00 en la Casa de la Cultura para conversar con la secretaria de Cultura y Turismo, Sarita Mansilla, sobre la demora en la entrega de los premios. Manifestaron que de no tener una respuesta favorable, iniciarán algunas medidas de presión.

“Somos personas de paz, los artistas somos personas de mucho entendimiento, entonces trataremos de entrar primero por la parte de la razón, pero si no tenemos respuesta, algo tendremos que hacer, porque a veces en nuestro gremio no tenemos ni para comer”, aseveró Ribera.

Por su parte, la secretaria municipal de Cultura y Turismo, Sarita Mansilla, atribuye la lentitud de los pagos a que varios funcionarios públicos se contagiaron de Covid-19 a finales de año, lo que atrasó el proceso de pago de muchos gastos de esa cartera municipal. Sin embargo, afirma que hasta inicios de marzo se estaría dando una solución a este problema.

“Hay cosas que son impredecibles. Se quedaron más de 40 procesos en el área contabilidad sin ingresar al sistema nacional porque justo a comienzos de diciembre empezaron a caer los funcionarios públicos por Covid-19 y recién se ha abierto el sistema para este año, entonces a finales de febrero o comienzos marzo se estaría entregando todo el dinero”, explicó.

Además, pide a los participantes del evento que guarden la calma, ya que ella misma se encargará de que el premio llegue hasta sus manos. “La Alcaldía honrará hasta el último centavo y yo me encargaré de eso, no tenemos por qué no hacerlo”, añadió.