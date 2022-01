Nicolás Haza Paleta debutará en televisión con la nueva versión de «Los ricos también lloran»

El hijo mayor de Ludwika Paleta interpretará a “Luis Alberto Salvatierra” en su versión juvenil. Cabe señalar que será Sebastián Rulli quien desarrolle el personaje en su adultez

Nicolás Haza Paleta, desde ya hace algunos años, es una cara conocida en el mundo del entretenimiento en México, no solo por ser el primer hijo de Ludwika Paleta y de Plutarco Haza, sino por su destacada carrera musical.

En esta ocasión el primogénito de la reconocida actriz, tendrá la oportunidad de debutar en la pantalla chica durante el remake de la afamada telenovela Los ricos también lloran de 1979. Ahí interpretará a la versión joven de Luis Alberto Salvatierra, la cual en su versión principal será protagonizada por Sebastián Rulli.

La nueva telenovela que llegará durante 2022 tendrá la participación de un grane elenco como Claudia Martín, Fabiola Guajardo, Guillermo García Cantú, Azela Robinson, entre otros.

Nicolás Haza o Niico por su nombre artístico, nació el 11 de noviembre de 1999 en México, actualmente tiene 22 años. Antes de terminar la secundaria había expresado su deseo de estudiar cine, por ello, se mudó a Canadá, donde estudió una carrera universitaria en Cinematografía en Toronto.

Sin embargo, el mismo ha expresado que el interés por la actuación es algo nuevo para él, ya que su inclinación siempre fue la música. Y es que durante enero de 2021 anunció su carrera como cantante urbano y debutó de manera profesional en enero al lanzar su primer sencillo Tranze, al que le siguieron No te dolió, Flying high, Vuelta al mundo, entre otras.

A finales de 2021 el joven actor de 22 años, reconoció que su gusto por el arte dramático fue incentivado por sus padres y es algo que quiere retomar: “Yo desde chiquito tocaba la guitarra, siempre he estado involucrado en la música, yo estudié cine, pero la actuación nunca se fue de mi vida, siempre estuvo ahí”, explicó para el programa Ventaneando.

Nicolás Haza habría formado parte de Control Z, una serie de Netflix, solo que no apareció en pantalla, sino que estuvo trabajando detrás de cámaras. Otro de los proyectos donde también habría colaborado en una serie de Adrián Uribe y habría quedado dentro del cast de un nuevo proyecto que estará disponible en HBO.

Fuera del tema artístico, Nicolás a principios del 2021 hizo oficial su relación con la joven modelo, Yulianna De Souza, una joven de ascendencia brasileña. Y por su parte, su madre abiertamente celebra que su hijo va creciendo en diferentes etapas de la vida tanto personales como laborales.

“Es divina y le hace muy bien, se llevan muy bien […] No, no soy celosa, al contrario, me encanta ver el amor cuando está en esa etapa de conocer a alguien y te enamoras por primera vez, te ilusionas, me encanta vivirlo a través de él”, remarcó su madre.

Ludwika Paleta sostuvo una relación sentimental con Plutarco Haza a finales de la década de los 90. Después de salir un tiempo juntos, los actores formalizaron su relación y decidieron unir sus vidas en matrimonio. Hasta el momento se desconoce cómo fue exactamente que se conocieron los artistas y cómo surgió su historia de amor, pues han tratado de mantener esa fase de su historia fuera de los reflectores.

Los entonces enamorados se casaron en 1997, cuando Ludwika Paleta tenía 19 años y Plutarco Haza rondaba por los 25. Tan solo unos meses después, la pareja causó sensación al revelar que se encontraban en la dulce espera de su primogénito. En algunas entrevistas que concedió la actriz años después, confesó que la llegada de Nicolás no fue completamente planeada, pero siempre estuvo muy feliz con la noticia. Cabe recordar que los actores decidieron separarse en 2008.