Niegan nuevamente libertad a Jeanine Añez, la Justicia alega «riesgo de fuga»

La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, rechazó nuevamente la apelación de cesación a la detención presentada por la defensa jurídica de la expresidenta Jeanine Añez quien se encuentra recluida en la cárcel de Miraflores.

La Fiscalía argumentó que existen «riesgo de fuga y obstaculización al proceso penal».

Durante la audiencia virtual, Añez manifestó que es víctima de «secuestro» durante más de nueve meses.

“La Fiscalía no ha aportado ni una sola prueba en mi contra y no podrá hacerlo porque no existen, este es un juicio político y yo soy una presa política”, dijo Añez en audiencia virtual.

La exautoridad de Estado sostiene que continuará con denuncias internacionales hasta lograr su libertad y así defenderse fuera de la cárcel.

Jeanine Añez se encuentra recluida en la cárcel, desde el mes de marzo del año 2021, está investigada por los delitos penales de terrorismo, conspiración y sedición, tras la crisis política del año 2019.