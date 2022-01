“No atraqué, no soy inocente, no sé cómo explicar”, dijo el taxista que arrastró y robó a una mujer

“Estaba llevando pasajeros a la terminal, luego lo identifique”, contó el primo. “Logramos atraparlo gracias a otros móviles, yo rompí el vidrio de este maleante, arrastró a mi hija”, dijo el padre de la víctima.

Cuando el hombre fue aprehendido, no negó lo ocurrido. “No he atracado a nadie, no es que sea inocente, no sé cómo explicar” dijo a la prensa.

#Cochabamba | Los familiares molestos apedrearon el vehículo del taxista que pretendió robar y arrastró a una mujer en la zona de “Las Cuadras”.#RedUno #Notivisión #Policial pic.twitter.com/e9SI0NQtte — Red Uno De Bolivia HD (@RedUnoTv) January 4, 2022

“Yo trataba de tomar un taxi, me acerque a preguntar la tarifa, me agarró pidiéndome mi bolso, yo se lo di, pese a eso me siguió arrastrando por siete metros, me duele todo el cuerpo (…) Reconocí al chofer porque estaba sin barbijo, presenté la denuncia formal”, contó la joven afectada.