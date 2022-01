“No sé dónde estoy”, desaparecida en El Alto manda audio pidiendo ayuda a su papá

Una familia en El Alto vive momentos de impotencia desde el pasado domingo cuando una joven de 17 años salió de su hogar y desde entonces se desconoce su paradero. La situación se ha vuelto más angustiante pues la adolescente envió mensajes de audio a su familia señalando que está secuestrada.

“Están amenazando para no salir del cuarto, no sé dónde es la calle, no sé dónde estoy”, se escucha decir a la adolescente en el mensaje de audio que envió desde su teléfono a su papá.

El hombre contó que su hija salió el domingo indicando que iba a misa; sin embargo, horas más tarde envió otro mensaje en el que indicaba que había tomado la decisión de viajar con un supuesto novio a otro país.

Ese fue el mensaje con el que se inició el viacrucis de esta familia que no sabía cómo reaccionar. Horas más tarde el padre de la menor recibió los mensajes de audio.

Todo hace pensar al padre de la adolescente que ella está secuestrada y que logró hacerse con su teléfono para enviar los mensajes pidiendo ayuda a su padre.

En los audios que envió se puede entender que la desaparecida habla de que hay otras mujeres con ella e igualmente están encerradas contra su voluntad.

“Todas estamos encerradas, en un cuarto y otro cuarto”, se escucha.

El padre contó que después de los audios, alguien envió una fotografía de su hija en la que se la observa sentada en una silla, inconsciente y aparentemente atada de manos y el único mensaje que reciben es: “ella está bien”.