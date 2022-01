Potosí: fiscalizan presuntas irregularidades en compra de ambulancias; Gobernador se defiende

Tras conocerse una investigación periodística sobre presuntas irregularidades en la compra millonaria de ambulancias en Potosí, la asambleísta departamental de oposición, Azucena Fuertes, emprendió acciones de fiscalización y planteó que un proceso judicial sea iniciada de oficio, mientras que el gobernador Jhonny Mamani emitió un comunicado asegurando la transparencia de sus actos.

Fuente: Opinión

Está en cuestionamiento la adquisición de 41 ambulancias por un monto superior a los 20 millones de bolivianos.

Según investigó Fuertes, en una investigación publicada por El Deber se observa que la compra de ambulancias fue adjudicada a una empresa unipersonal, de reciente creación y sin una antigüedad certificada ni siquiera de 150 días, la cual además hubiese ofertado el precio más alto.

También se observó que la empresa haya tenido un NIT prestado y se haya establecido con capital de 100 mil bolivianos, poco antes de conseguir un contrato de 20 millones del Gobierno Departamental.

Fuertes señaló que la Asamblea Departamental aprobó la redistribución de recursos para comprar las ambulancias, pero de forma curiosa la empresa fue creada sólo un mes antes.

Indicó también que ya habría un documento de recepción de las ambulancias, pero las mismas no están en ambientes de la gobernación y se comunicó con 40 municipios potosinos, donde tampoco han recibido los vehículos.

Con esos elementos en cuenta, la asambleísta anunció que, en el marco de la tarea de fiscalización, solicitará un informe al gobernador. Aseguró que seguirá con su misión de fiscalizar, a pesar de que ya fue amedrentada en caso de que haga la denuncia.

Asimismo, señaló que las instancias pertinentes deberían iniciar la investigación de oficio y sin esperar una denuncia, no obstante, expresó su pesimismo de que esto ocurra, puesto que considera a la justicia “teñida de azul” y el gobernador es del MAS.

“Los recursos públicos son sagrados, estamos hablando de que en tiempo de pandemia cuando la gente se está muriendo, cuando necesitamos ambulancias para traslados de enfermos. Eso ya no es solo corrupción, eso es inhumano”, reflexionó.

Respuesta del gobernador

El gobernador Jhonny Mamani, mediante comunicado, denunció que publicaciones de medios virtuales tienen el afán de desprestigiar su gestión institucional.

Señaló que se decidió comprar ambulancias por las deficiencias en ese tema, pero consideró que “algunos desavenidos han hecho aseveraciones sañudas y alejadas de la verdad”. Emplazó que a demostrar documentalmente las denuncias.

“Como esta gestión implica el manejo de recursos públicos, nuestra administración hace cumplir los procedimientos legales, administrativos y técnicos para proceder al pago respectivo; es decir, no se paga algo que no se recibe, y menos si no cumple con las características técnicas solicitadas y fijadas en un contrato administrativo”, sostuvo Mamani.

Agregó que las empresas que suscriben contratos con la gobernación deben previamente comprobar su solvencia fiscal con un aval de la Contraloría General, además, deben contar con RUPE, NIT, registro de FUNDAEMPRESA, boletas de garantía y otros documentos ineludibles.

“Todos los actos administrativos son de acceso libre para la población, en el marco de la transparencia con que asumimos el cargo y a la cual nos apegaremos hasta el último día que nos toque cumplir esta labor que nuestro pueblo nos encomendó con sus votos, y a quien prometimos no defraudar”, finaliza su comunicado.