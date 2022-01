Psicópata sexual operó en Cochabamba, una víctima contó cómo se salvó de lo que pudo ser una agresión sexual

Tras conocerse el modo de operar de Richard Choque en La Paz, este jueves una mujer en Cochabamba contó que sostuvo contacto con el hombre, quien les ofreció trabajo transportando unas cajas desde la terminal.

“Mediante redes me ofreció un trabajo. Me contó que por cada trabajo me pagaría Bs 200”, contó un de las víctimas que fue contactada por el hombre el 17 de enero de este año.

El trabajo que le había propuesto Choque a quien pensó que sería su víctima, era transportar unas cajas desde la Terminal de Buses de Cochabamba para guardarlas en algún lugar seguro y posteriormente volver a entregarlas en un lugar donde haya “privacidad”.

La verdadera intención del hombre era llevar a su víctima a un alojamiento; sin embargo, la mujer le dijo que podía ir a la habitación donde vivía

Ya en el lugar el hombre sacó de su mochila un uniforme verde olivo y exhibía la placa policial que había conseguido de manos de un interno de la cárcel.

“Me asusté, abrió una caja y dijo que había cocaína”, dijo la víctima.

Tras acusar a la mujer de que estaba transportando droga, el hombre comenzó a revisar toda la habitación de la que tomó un teléfono y Bs 5.000.

Afortunadamente para la víctima, un inquilino ingresó a su habitación, esto no estaba previsto por Choque, quien se asustó e inmediatamente salió de la habitación y escapó con rumbo desconocido.

“Me dijo que me iba a meter a la cárcel. Tengo policías que pueden venir a tu casa”, eso me dijo, contó la víctima.