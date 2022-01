Qué es la aquamación, la alternativa que se promociona como «más ecológica» que la cremación

Según la empresa Resomation, con sede en el Reino Unido, un «análisis ambiental independiente» demostró que usar la cremación con agua en vez de llamas «reduce las emisiones de gases de efecto invernadero de ese funeral en aproximadamente un 35%».

El nombre científico del proceso es hidrólisis alcalina , e implica pesar el cuerpo y luego calentarlo a 150° C en una mezcla de hidróxido de potasio y agua por 90 minutos.

Esto disuelve el tejido corporal , dejando solo los huesos, que luego se enjuagan a 120° C, se secan y se pulverizan usando una máquina llamada cremulador.

Algunos países

En 2014, Philip Olson, especialista en ética tecnológica en la universidad estadounidense Virginia Tech, escribió el artículo Flush and Bone: Funeralizing Alkaline Hydrolysis in the United States («Funeralización de la hidrólisis alcalina en los Estados Unidos») en la revista especializada: Science, Technology, & Human Values.