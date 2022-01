Revelan que ambulancias para Potosí eran “reacondicionadas”

Es uno de los primeros hallazgos que está en el informe del Viceministerio de Transparencia y que fue presentado al Ministerio Público para su evaluación. El ministro de Justicia no descarta investigar al gobernador Jhonny Mamani







Fuente: El Deber

Mauricio Quiroz Terán

Una buena parte de las 41 ambulancias que estaban siendo adquiridas por la gobernación de Potosí no eran nuevas, sino “reacondicionadas”. Pero, hay más. Traían consigo un motor Euro-5 que requiere de un combustible de mayor octanaje que provoca menor impacto ambiental y que aún no se produce en el país.

La revelación es parte del informe inicial que hizo el Viceministerio de Transparencia para esclarecer las irregularidades que se cometieron cuando se contrató a Stefals Logistics, una empresa creada a finales de agosto de 2021, para la provisión de esos motorizados y otros. El gobernador Jhonny Mamani firmó cuatro acuerdos por $us 3 millones en menos de dos meses con esta compañía.

“Todas esas ambulancias son Toyota y uno se pregunta por qué no se le ha comprado al importador oficial. Estas ambulancias se han importado desde Dubái; tienen norma Euro 5. No iban a servirle al país. Muchos de estos vehículos no han sido importados como vehículos nuevos, sino como reacondicionados, con la afectación de impuestos que esto implica”, informó ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, quien anunció procesos penales contra los dueños de esta empresa, Luis Humberto Huanca, y del taller Zegarra que le prestó el Número de Identificación Tributaria (NIT) para cerrar el trato con la administración potosina. Los contratos fueron anulados y el Gobierno asegura que no se ejecutó ningún desembolso en favor de Estefals Logistics

“Pero, no vamos a permitir que esto quede en la impunidad. Esto no es decir ‘no hemos comprado las ambulancias y vamos a iniciar el nuevo proceso’. Estas ambulancias, en el tiempo que no han trabajado, han causado daños a las personas que requerían ser atendidas y salvar sus vidas”, afirmó el ministro respecto a las gestiones que anunció Mamani, quien aseguró no estar implicado en el caso.

Lima afirmó que el resto del informe de Transparencia aún no se hará público por un tema de “estrategia”. Eso sí, el reporte ya está en manos de la Fiscalía de Potosí que ahora tiene nuevos elementos e indicios para orientar su trabajo.

Este caso estalló tras una investigación que publico EL DEBER el 14 de enero. La Gobernación firmó el 31 de diciembre el acta de recepción de las ambulancias, pero estás no llegaron a al país.

Huanca le dijo esta redacción que hubo demoras con la naviera y que la inversión era de un proveedor al que no identificó.

DATOS

Contratos

La Gobernación le compró a Estefals Logistics 41 ambulancias, además de una vagoneta VIP para el gobernador Mamani por $us 95.000. No cumplió.

Patrulleros

Entre los vehículos adquiridos a esta empresa observada figuran cinco camionetas para la Policía. Hay un acta de entrega, pero no se hizo ningún acto para la recepción de esos autos.