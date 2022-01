Santa Cruz despliega 120 funcionarios desde las 20:00 para hacer cumplir las restricciones

Fuente: Página Siete Digital

La alcaldía de Santa Cruz de la Sierra informó que se desplegarán 120 funcionarios en las distintas sub alcaldías para hacer cumplir las restricciones de horario establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED). Los negocios atenderán hasta las 20:00.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Abastecimiento, Ariel Lino, informó que se realizarán operativos de control para hacer cumplir el horario establecido. “Los negocios van a estar hasta las 20:00 y por petición del alcalde se ha dado una hora más para que todos los vecinos puedan retornar a sus domicilios de manera ordenada”, indicó.

La autoridad indicó que 120 funcionarios ediles se desplegarán en las sub alcaldías, en coordinación con las Estaciones Policiales integrales (EPI). “Nos vamos a desconcentrar a las diferentes sub alcaldías con el apoyo de los sub alcaldes”. Los negocios que funcionen fuera del horario establecido serán sometidos a la clausura inmediata.

La alcaldía cruceña dispuso ayer viernes autorizar la circulación de personas y vehículos de 05:00 a 20:00 horas, pero de manera excepcional autorizó la circulación del transporte público hasta las 21:00. La restricción se cumple desde este sábado hasta el lunes 17 de enero.