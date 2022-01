Santa Cruz: El COED se reunirá la siguiente semana para tratar el tema de las clases en el departamento

Propuesta. El secretario de Desarrollo Humano adelantó que el Sedes planteará que se espere un tiempo prudente para el retorno a las clases semi presenciales y presenciales.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

A pesar de que se ha entrado en un descenso de casos diarios de covid, aún no se tiene el control de esta cuarta ola, por lo tanto no hay que dejar de aplicar las medidas de bioseguridad, y cuidar principalmente a los niños a que no dejen de utilizar los barbijos en lugares de aglomeración. “Por favor, se los pido de corazón, pónganles barbijos a sus niños”, manifestó el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Fernando Pacheco.

Sin embargo, de acuerdo a datos epidemiológicos, entre 3 a 4 semanas recién se puede entrar en una meseta para así tener el control de la enfermedad y bajar las infecciones a menos de 500 por día, ya que esta recién es la segunda semana de la fase de desescalada.

En este sentido, Pacheco adelantó que en los primeros días de la siguiente semana se tendrá una reunión ampliada del COED, para lo cual se ha cursado invitado invitación, -además de los representantes interinstitucionales-, a las autoridades de educación para tratar el tema de la pertinencia de las clases semipresenciales para los niños y jóvenes.

Y debido a que todavía no existe un porcentaje elevado de menores de edad inmunizados, entre las propuestas se baraja el esperar un tiempo más para las clases presenciales y así evitar los riesgos de contagios, situación que se analizará en la reunión con el personal del Sedes y las autoridades de salud.

Mientras tanto, la Pacheco instó a que los estudiantes continúen vacunándose porque aún se está lejos de llegar a las metas de porcentaje para estos grupos objetivos.