Santos Quispe en Achacachi: ‘ya no vamos a perdonar más cuarentenas’

En el acto por el aniversario de Achacachi, el gobernador Santos Quispe manifestó este domingo que ya no “perdonará” cuarentenas y que para mediados de año espera que la pandemia pase a una etapa en que ya no se use barbijo.

“Los gobiernos golpistas nos han quedado presos en la casa con su cuarentena y todavía habían querido hacer colocar otra vuelta cuarentena, yo estoy aquí hermanos y ya no vamos a perdonar más cuarentenas, porque al fin y al cabo tenemos que estar ya acostumbrados con esta enfermedad (sic)”, dijo la autoridad,

Dijo que actualmente la enfermedad por coronavirus tiene una duración de unas dos semanas y causa menos mortalidad que antes, sin embargo, llamó a la población a seguir cuidándose incluso con plantas tradicionales.

“A mi parecer hasta mitades de este año ya vamos pasar esta enfermedad y nos vamos sacar este barbijo”, afirmó.

Asimismo, el Gobernador dijo a la población “tenemos que pasar” la enfermedad, porque al cubrirse “peor nomás el tiempo está pasando”.

En su discurso, la autoridad dijo que se siente orgulloso del legado de su padre Felipe Quispe.

Manifestó que su intención es generar más proyectos para las provincias, pero hay asambleístas que no lo dejan gobernar.

Santos Quispe afirmó que ya se ha sacado el color político y que tiene las puertas abiertas de la Gobernación para todos los alcaldes.

Fuente: erbol.com.bo