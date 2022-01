Sube la tasa de recuperación de los pacientes que llegan a camas de terapia intermedia

Leyla Mendieta

En enero de 2021 se hizo viral la historia de Hugo Arteaga Nieva, un profesor que llegó desde Guarayos por complicaciones de coronavirus y fue el único que logró recuperarse de todos los que en ese momento estaban con él en terapia. “Ingresamos 13 a terapia intensiva del domo de la Caja Nacional de Salud y solo yo salí con vida”, fue el relato del maestro que sobrevivió al coronavirus.

Para entonces el país soportaba el golpe de la tercera ola y la gente peregrinaba por un espacio en las terapias y por conseguir oxígeno. La tasa de recuperación de pacientes moderados y críticos era baja. Lo mismo ocurría en las Unidades de Cuidados Intermedios (UCI) que funciona en los hospitales de segundo nivel.

Según datos de la Alcaldía, a mediados de 2021 el promedio en las UCI era del 27 % mientras que ahora es de 55%, es decir, cinco de cada diez personas que ingresan a este servicio por complicaciones moderadas causadas por el virus logran recuperarse.

Solo en el servicio de Covid-19 del hospital Pampa de la Isla, en los primeros 20 días de este mes se dieron de alta a nueve pacientes y otros tres no lograron superar la enfermedad, y de estos últimos, la mayoría no había recibido ninguna dosis o solo tenía la primera dosis anticovid.

El secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, atribuye el aumento en el promedio de recuperados a que la variante Ómicron, que circula en esta cuarta ola, pese a ser altamente contagiosa es menos agresiva. Además, que encontró a gran parte de la población vacunada, lo que fue un escudo de protección contra las formas graves.

El director del hospital Pampa de la Isla, Fernando Becerra, atribuyó esta mejora al funcionamiento de los centros masivos de diagnóstico, que permitió que los pacientes lleguen más rápido a buscar atención médica y, por lo tanto, se evitó que los cuadros avancen a formas graves. La vacunación también permitió evitar complicaciones.

“La mayoría de los pacientes que se complicaron no estaban vacunados y los que llegaron a tiempo salieron victoriosos”, destacó.

A mediados del 2021, la Alcaldía habilitó otras 16 camas de UCI y la oferta subió a 53 unidades en el municipio capitalino.

De acuerdo con el último reporte epidemiológico de la comuna, el 57% de las 53 unidades estaba ocupada la semana pasada.

Pacientes

En la Pampa de la Isla, el médico Becerra insistió que más del 70% de los pacientes que llegan a este servicio no recibieron ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus o contaban con solo una.

Añadió que otro grupo vulnerable lo componen personas, que pese a estar vacunados, tienen enfermedades de base o factores de riesgo, como las de la tercera edad, diabéticos, hipertensos, con cardiopatías y otras patologías.

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía, entre el 16 y 22 de enero de este año, 1.321 personas mayores de 60 dieron positivo a Covid-19 en la capital cruceña. Pero el contagio se sigue dando más entre los jóvenes y adultos jóvenes, toda vez que 7.428 casos diagnosticados en la anterior semana correspondían a personas de 19 a 39 años.

Enero de este año es el mes que más casos de coronavirus registró desde que empezó la pandemia, en la capital cruceña. Hasta la tercera semana de enero se contabilizaron 60.493 contagios en grupos de todas las edades, por encima de diciembre de 2021, que cerró con 38.118 casos confirmados.

Recuperación en las UTIS

El coordinador del domo Covid del hospital Japonés, Richy Hurtado, destaca que en este mes también han tenido más pacientes recuperados de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que en diciembre de 2021, aunque la tasa de recuperación no ha variado con respecto a la tercera ola, es decir, seis de cada diez pacientes logran superar el cuadro crítico.

Hurtado también remarca que la gran mayoría de los pacientes que llegan a terapia intensiva son quienes no recibieron ninguna vacuna o registran enfermedades de base. De hecho, en la última semana, el 67% de los pacientes que ingresaron al domo no tenían vacuna contra el coronavirus.

Este servicio recibió durante la tercera ola a varias embarazadas a las que se les tuvo que adelantar el parto para intubarlas.

A su vez, el coordinador del servicio de UTI del hospital San Juan de Dios, Andrés Martínez, indicó que en esta ola se mantuvo la tasa de recuperación de pacientes en este servicio, que es entre cinco y seis de cada diez.

Explicó que la mortalidad en las terapias está relacionada con varios factores, como la edad del paciente, el grado de complicación del cuadro, las enfermedades de base y la falta de la vacuna anticovid.

“La falta vacunación es el denominador común de los pacientes en terapia intensiva”, remarcó.

Martínez añadió que en esta ola se ha visto que los pacientes han estado más tiempo en internación, en un promedio de entre 15 y 20 días, aunque pocos permanecen más de 40 días en terapia.

Terapias pediátricas

La semana pasada se anunció la habilitación de una sala en el hospital Pampa de la Isla para ampliar la capacidad de las UTI para niños, pero hasta la fecha no funciona.

Aquella vez, el Ministerio de Salud, en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación, anunciaron la habilitación de ocho camas para pacientes pediátricos para descongestionar los servicios del hospital de niños Mario Ortiz, que estaban saturados por la gran cantidad de pacientes que llegaban con cuadros graves de coronavirus.

Al respecto, el secretario municipal de Salud indicó que esperan que el Gobierno nacional destine el personal para el funcionamiento de estos equipos.

Entre el 16 y 22 de enero de este año, 576 menores de 18 años fueron diagnosticados con coronavirus.

El informe de la Alcaldía señala que en la última semana epidemiológica disminuyó el requerimiento de camas de internación destinadas a pacientes con sintomatología leve y moderada.

Entre la semana dos y tres del presente mes, se registró un incremento del 37 al 43 por ciento en la ocupación de estos espacios. Para las autoridades esto se debe a que se están detectando más rápido a los pacientes.