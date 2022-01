Tras 17 horas de secuestro, en Yapacaní encapuchados liberan a un hombre aduciendo que se equivocaron de víctima

Adolfo I. H., de 42 años, fue liberado luego de permanecer 17 horas privado de libertad por cuatro encapuchados armados. El afectado informó a la Fiscalía de Yacapaní que los secuestradores lo dejaron libre porque, supuestamente, se habrían equivocado de víctima.

El hombre fue secuestrado la noche del martes del interior de su vivienda del barrio Santa Catalina, ubicado en la zona urbana del municipio de Yapacaní. Los antisociales le vendaron los ojos y subieron a un vehículo Noah para llevárselo.

Según la versión de la esposa del afectado, uno de los sujetos bajó del motorizado y preguntó por su marido. De esta manera, la mujer le habló a Adolfo y este fue golpeado por el desconocido en el patio de su casa.

La esposa intentó ayudar a la víctima, pero -según cuenta- otros tres sujetos, que estaban encapuchados descendieron del Noah, la encañonaron y le dijeron que “no se meta”. Horas después la mujer, recibió varias llamadas por celular y pudo hablar con uno de los secuestradores, quien le señaló que se trataba de “un problema por una carga que hicieron”.

Tras conocer del caso, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen inició la búsqueda del secuestrado. Sin embargo, 17 horas después del hecho, (a las 14:00 horas del miércoles) la mujer recibió una llamada de los secuestradores que le indicaron que su esposo sería liberado en la zona de Nuevo Horizonte, desde donde regresaría a pie. Además, le pidieron que lo esperara en la parada de Bulo Bulo-Yapacani

De esta manera, los agentes de la Felcc acudieron al lugar y encontraron a Adolfo, quien tenía algunos hematomas en su cuerpo producto de las agresiones que sufrió. La víctima manifestó que los secuestradores se equivocaron de persona y que por eso fue liberado.

«No sabemos cuál es el motivo de este hecho, pero se presume que se trataría de un ajuste de cuentas por el cual esta persona habría sido secuestrada. De acuerdo a la versión que dio la víctima, los secuestradores le vendaron los ojos por lo que no sabe quiénes son, no obstante, se percató que por el acento son de nacionalidad boliviana», explicó el fiscal Jhiamir Funes al diario EL DEBER.