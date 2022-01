Una reciente prueba de inocencia del principal sospechoso del caso Madeleine McCann derrumba las acusaciones en su contra

«Siempre hemos insistido en que el hombre que identificamos como el principal sospechoso es el hombre que creemos que cometió el crimen y no buscamos a nadie más», indicó el fiscal.

Las acusaciones contra el principal sospechoso en el caso de la desaparición de Madeleine McCann, cuya búsqueda empezó en 2007, se han puesto en duda tras nuevas evidencias que obtuvieron los detectives. Al parecer, Christian Brueckner «se encontraba a 30 minutos» del complejo turístico Praia da Luz (Portugal), donde fue secuestrada la niña británica de tan solo tres años, informa The Sun.

12 años de investigación en uno de los casos de desaparición más increíbles de la historia reciente. ‘La desaparición de Madeleine Mccan’, esta noche a las 22:00 en #DKISS. #MadeleineMccan pic.twitter.com/lcrnxduh5Q



— DKISS (@DKissTV) January 2, 2022

Anteriormente, los registros telefónicos demostraron que el sospechoso, de nacionalidad alemana, actualmente encarcelado por un caso de violación, estaba cerca de la escena del crimen cuando desapareció la menor.

En mayo de 2021, el fiscal alemán Hans Christian Wolters declaró que las autoridades habían reunido «nuevas evidencias que se sumaban al caso» que estaban construyendo contra Brueckner.

MADELEINE MCCAN FOI VISTA? Uma testemunha portuguesa relatou que a viu do lado de fora de um supermercado na Galé, perto de Albufeira – Portugal. A mesma afirmou que Madeleine pode estar viva morando com uma nova família alemã, e contou que a identificou pela mancha no olho. pic.twitter.com/eYVIgLV8kr — Crimes Reais (@CrimesReais) July 25, 2020

«Siempre hemos insistido en que el hombre que identificamos como el principal sospechoso es el hombre que creemos que cometió el crimen y no buscamos a nadie más», indicó Wolters, para agregar que se siente «optimista» de cara a la resolución del caso.

Sin embargo, el equipo de investigadores liderado por el exdetective Mark Williams-Thomas encontró testigos tanto en Portugal como en Alemania que pusieron en tela de juicio el papel de Brueckner en la desaparición de la niña.

«Brueckner no pudo haber secuestrado a Madeleine. Estaba a 30 minutos de distancia y no llevaba el teléfono ubicado en Praia da Luz la noche en que ella desapareció», reveló una fuente a The Sun.

No obstante, el pasado octubre, los investigadores afirmaron estar «100 % seguros» de que Christian Brueckner era el culpable.

«Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató», reiteró Wolters.

El fiscal incluso señaló que, con la evidencia que poseían, las autoridades tenían planeado entablar cargos en su contra en 2022, después de responder algunas preguntas para construir un caso más sólido y «acusarlo con la mejor evidencia posible».

Fuente: actualidad.rt.com