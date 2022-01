Universitario de Vinto cumple su histórico primer entrenamiento en el profesionalismo

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

“Tranquilidad no tenemos, sino no seríamos humanos si no tuviéramos esos nervios, ansias. Estamos en el ‘ojo de la tormenta’, porque hemos sentido de varios colegas que vamos a durar menos y cosas así. Que se alegren, yo quiero disfrutar de esto que no he tenido en otro equipo, es muy bonito e importante. No nos vamos a llenar la cabeza de humo. Yo les dije a mis jugadores que si hay 16 equipos, nosotros somos el 17, porque algunos no dan un peso por nosotros”, afirmó Claros.

A juicio del entrenador valluno, este mensaje va para todo su plantel, aquel que en una gran mayoría jugará por vez primera en el fútbol grande Bolivia.

Sobre el primer día de entrenamientos, Claros trabajó con 23 futbolistas, aún a la espera del argentino Ezequiel Michelli que llegará la próxima semana, además del colombiano Andrés Llano que se integra hoy.

Entre los 23 jugadores presentes destacan 15 de los 16 jugadores del ascenso que renovaron contratos, además de cinco de los seis refuerzos contratados: Josué Prieto, Kevin Ríos, Erick Cano, Carlos Villa y Cristian Abastoflor.

En cuanto a la posibilidad de contar con más refuerzos o tener un límite de jugadores en su plantilla, el entrenador informó que se habló con los dirigentes para analizar la cantidad de jugadores que pueden llegar, aunque no descartó que algunos cupos sean para futbolistas más jovenes y llegar a 25 o 30 deportistas.

“Vamos a manejar 25 a 30 jugadores dentro ese rango. Trataremos de tener varios juveniles para que muchos vengan a hacer camarín, que puedan estar con la gente grande. La experiencia no viene con la edad”, concluyó Claros.

Prieto espera solución a su caso

El defensor Josué Prieto, uno de los flamantes refuerzos de la “U” de Vinto, aseguró ayer que espera que no hayan mayores dificultades en su fichaje por el cuadro valluno, luego que desde San José se pide un monto de dinero por el traspaso del jugador.

“Yo solo vengo a trabajar, espero que todo se ve bien. Estuve hablando con Ernesto Araníbar (Tribunal de Honor de San José) y también con mi representante, quien es el encargado de hablar con ellos y solucionar. Yo no tenía contrato con ellos, les pedí que me dejen salir… y si quieren cobrar, que no sea mucho”, declaró Prieto.