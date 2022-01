Vivian Maier, del anonimato a la fama

Durante su vida de modesta niñera en Nueva York, Vivian Maier no conoció la fama. Fotógrafa y cineasta anónima, sus tirajes y rollos de películas, olvidados en un guardamuebles, no fueron descubiertos sino hasta después de su muerte, casi por casualidad. Hoy figura entre las principales fotógrafas del siglo XX.

En Paris, el Musée du Luxembourg exhibe la mayor retrospectiva de la obra de Vivian Maier, que conjuga la fotografía callejera y la llamada fotografía humanista. Una exposición que concluye esta semana

Entrevista con la comisario de la exposición Anne Morin, directora de diChroma photography.

Vivian Maier

RFI: ¿En que circunstancias fue descubierta Vivian Maier y su obra fotográfica?

Anne Morin: La historia de Vivian Maier comienza gracias a una coincidencia, porque ella había abandonado su archivo en un guardamuebles en Chicago; condenándolo prácticamente a su desaparición. De cierta manera ella dejó la puerta abierta, porque hubiera podido destruirlo, pero lo abandonó a su suerte.

Un día, alguien se enteró de que había una subasta de fotografías, ese alguien es ahora quién posee este fondo, John Maloof. El compró el primer lote sin siquiera asistir a la subasta, puso 380 dólares y se convirtió en el propietario. En un comienzo, las fotografías no le interesaron demasiado y estuvieron guardadas dos años; hasta que un día, para deshacerse de este fondo que ocupaba espacio, empezó a vender fotos en internet a 5 dólares. Fue así como el público internacional, a través de las redes sociales, comenzó a visualizar este magnífico fondo que consta de 120 mil fotografías.

RFI: ¿Es posible asociar su obra a la llamada fotografía callejera y la fotografía humanista francesa, Doisneau, Ronis o Cartier Bresson ?

A.M. Creo que la particularidad de la fotografía de Vivian Maier se sitúa en el cruce entre la fotografía americana y la fotografía francesa. Es decir la «street photo», que es quizás una fotografía más activa, más agresiva, y de una cierta manera más inclusiva; frente a una fotografía humanista que presta atención al otro y es una una actitud mas cercana a la contemplación. Aunque el concepto de Cartier Bresson «el instante decisivo» tiene que ver con la fracción de segundo, creo que estas dos temporalidades cohabitan en la obra de Vivian Maier.

Su visión, ante todo, es una visión cinematográfica.

También el cruce cine y fotografía es otra especificidad, porque el cine, aunque no esté presente, está en filigrana de manera subterránea. Podemos decir que una imagen fotográfica de Vivian Maier podría ser un fotograma de una película, una película que existe o no, pero su visión, ante todo, es una visión cinematográfica.

RFI: Ella misma filmó muchas películas.

A.M. Sí, hay unas 300 películas de 8 o 16 milímetros, encontradas en su archivo. A partir del 63 o el 64 comienza, no solamente a filmar sino también a fotografiar en color, simultáneamente. Ambos registros están relacionados y se responden, lo vemos en la exposición, hay correspondencias entre películas super 8 e imágenes fotográficas. A veces podía pasearse con las tres cámaras, dos de ellas están en la exposición: su Rolleiflex para el blanco y negro y la Leica 35 para el color. No tenemos la cámara que pudo utilizar para las películas, probablemente sería una Bolex, porque se encontró una en los archivos de Chicago, incluso con la etiqueta, que probablemente no utilizó nunca.

RFI: Tiene un sentido muy desarrollado de la composición y del encuadre.

A.M. Creo que es alguien que a partir de sus primeras fotografías, en 1949, domina su lenguaje que ya esta definido. Justamente esa capacidad para encuadrar solo lo necesario, no hay ningún elemento de sobra. Cada uno está en su lugar y posee un contenido narrativo con una dimensión estética impecable, todas sus imágenes son particularmente bien equilibradas. Poco a poco, Vivian Maier ingresa en un campo narrativo y su ángulo de visión se va centrando en el detalle. En la exposición pasamos a través de varios capítulos de su obra, en el último dedicado a las formas, estas rozan el umbral de la abstracción; como si la narración se hubiera evaporado.

RFI: ¿Qué la impulsa a elegir los personajes de sus retratos?

A.M. Creo que una particularidad de su obra es documentar la cara obscura de los Estados Unidos de los 50 y 60, un poco el reverso del «American dream» al cual ella nunca tuvo acceso ni perteneció, Maier fotografiaba gente como ella. Los retratos de personas en la calle casi podrían ser la formulación de un autorretrato. Fotografía gente que no posa, no sonríe, simplemente son ellos, de pie frente a la vida. Hay una nobleza en la forma en que se presentan, su manera de vestir, su posición, su postura. No es gente que podríamos calificar de «aplastadas por la sociedad», probablemente sí, pero mantienen una estética. Con su corbata, su chaqueta probablemente usada y sucia, aún así mantienen una dignidad, es algo que ella enfoca mucho. Fotografía gente en la miseria, pero que conserva una distinción en la pobreza. Es una documentación fascinante, que muestra gente que casi no tenía identidad, invisibles.

RFI: El autorretrato, otro rasgo sobresaliente de su obra, es casi una puesta en escena de ella misma. ¿ Cómo se inscribe en su trabajo ?

Una tentativa de decir: aquí estoy.

A.M. Probablemente, y es la razón por la que el autorretrato sicológico no le interesa, lo que le interesa es aportar la prueba de que está aquí en ese instante, en ese lugar. La vida de Vivian Maier es una vida simple de alguien anónimo e invisible, que no tiene identidad, y que pasa en silencio entre sus contemporáneos. Creo que cada foto o cada auto representación, es una tentativa de decir: aquí estoy, en esta sociedad vivo y existo, aunque ustedes no me reconozcan. Y es la razón por la que privilegia la representación de sí misma desde un punto de vista minimalista, a travez de la proyección de su sombra; su rostro no le interesa, no es lo que quiere afirmar. Simplemente decir : aquí estoy, mi sombra está, o quizás, sólo soy una sombra en esta sociedad.

RFI: ¿ Una voluntad de representación?

A.M. : Creo que esto pertenece a la necesidad de ser parte de algo, ella vivía por procuración, al servicio de los demás y en casa de los demás; una anulación total. Estos autorretratos llegan a ser un juego, ella juega con nosotros. En el primer capítulo de esta exposición, empezamos por el corazón del misterio de esta historia, es decir los autorretratos. A veces su aparición es realmente muy sutil y nos obliga a forzar la mirada para buscarla. No es tan fácil, es un juego de pistas donde siembra unos indicios y nos toca a nosotros descubrirlos.

Muy cerca de un Robert Doisneau,

RFI: ¿ Como si jugara a las escondidas?

A.M. : Exactamente, es un juego del escondite, estoy y no estoy.

RFI: ¿ Podemos hablar de una dimensión casi infantil?

A.M. : Sí, esta dimensión del mundo de la infancia le permitió tener una acuidad visual, capaz de hacer surgir lo extraordinario de lo ordinario y eso es una capacidad propia de los niños. Tarkovski dice una frase que podríamos aplicársela a ella: «Los poetas y los niños no miran el mundo, lo descubren». Es esta capacidad de ver pequeñas inflexiones en la realidad, en particular en las escenas callejeras, y en eso esta muy cerca de un Robert Doisneau, mas que de Cartier Bresson.

RFI: ¿ Podría describir una de sus fotografías?

A.M. : En esta exposición hay una fotografía que me parece espectacular y muy emblemática de su mirada, fina y precisa. En un retrato se ve dos señoras tocándose la mejilla, una está delante y la otra un poco mas atrás. Parece prácticamente que fuera la misma señora en dos momentos distintos, con un intervalo de tiempo ínfimo. Para percibir esto, esto hay que ser un animal urbano con una gran capacidad de anticipación. Además en esta imagen, creo que ya apunta la idea de la temporalidad, de la simultaneidad y la fragmentación; que son preceptos que pertenecen al lenguaje cinematográfico.

RFI: Su fotos mas conocidas las hizo en Nueva York y Chicago pero también viajó mucho. ¿ Fotografió otros lugares?

A.M. : En 1959 Vivian Maier decidió dar la vuelta al mundo gracias a la herencia de una tía y viajó a Venezuela, Florida,Tíbet, Filipinas, China, Egipto… un viaje de seis meses donde fotografió mucho, casi con exageración. He examinado cada una de esas fotografías y todas decían algo muy claro: fuera de su ámbito urbano, que conocía a la perfección, no era la Vivian Maier de siempre. Su visión es muchísimo menos densa, de cierta manera más desajustada. Vivian Maier es un animal que fuera de su territorio no tiene la misma capacidad, la misma acuidad, ni la misma fuerza. Aunque lo intente, no hay progresión en este viaje, fueron ocho meses de viaje y de fotografías, pero no consigue lo mismo que cuando esta en su propio medio.

RFI: ¿ Hay una relación estrecha entre su vida y su obra?

A.M. : Una casi eclipsa a la otra. Desde que me ocupo de su obra, llevo casi diez años con Vivian Maier, he establecido una dicotomía entre las dos. Por una parte tenemos al personaje y por otra la obra. En esta exposición mostramos que la obra se sostiene por si sola, sin tener que acudir a la muletilla de la historia y todo eso que sobra. La obra es densa, tiene su propia arquitectura y cada vez adquiere mas peso. Todo el aspecto narrativo, que incluso a veces llega a tener un lado casi siniestro y «voyeur», es una dimensión que no me interesa. Pero es verdad que cuando pude analizar el archivo, no solo de las fotografías, sino también de los objetos que acumulaba, me recordó la visión del «chiffonier» una figura parisina del siglo XIX que colecciona todo lo que la sociedad deshecha. De cierta manera, la técnica de inventario de Vivian Maier es bastante cercana a esta figura. Conserva los menores trocitos de papel, anotaciones minuciosas, artículos de periódicos etc. Pero no es aquí donde hay que detenerse, no es lo que hay que analizar. Tenemos que acercarnos a la obra y mirarla hasta que nos ofrezca las llaves de su lectura. La obra vive. Apareció como un rizoma en 2009 y ahora es un árbol magnífico; esta exposición es la prueba de la complejidad y la riqueza del archivo de Vivian Maier.

RFI:¿ Próximas exposiciones previstas?

A.M. : Esta exposición viajará al Palazzo Reale de Torino en Italia. Hace unos meses, mirando unas planchas de contacto de Vivian Maier, vi unos edificios que parecían ser italianos y me confirmaron que se trataba del Palazzo Reale. De modo que tendremos vistas tomadas por Vivian Maier en el mismo lugar durante aquel viaje de 1959.

Con nada o con muy poco, saber contar el mundo.

RFI:¿ Podemos decir que Vivian Maier mira desde la infancia?

A.M. : Podemos decir que vivió una infancia que no tuvo, a través de la infancia que le rodeaba, sean los niños que cuidaba u otros. Ella entró en el mundo de la infancia por la pequeña puerta, el mundo de la infancia es el mundo del juego y la ilusión, es el mundo de la imaginación. Todos estos preceptos, que pertenecen al presente dilatado que es la infancia, los hizo suyos. Su lenguaje se empapó de estas especificidades y esto es precioso. Supo reinventarse constantemente gracias a este movimiento propio del mundo de la infancia, ese mecanismo de, con nada o con muy poca cosa, saber contar el mundo.