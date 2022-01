«Ya me cansé de los maltratos, no quiero vivir con él»; una mujer denuncia al padre de sus hijas que la golpeó y roció alcohol para quemarla

El hecho ocurrió en Minero, donde un hombre fue aprehendido por tentativa de feminicidio luego de ser denunciado por su expareja. La víctima tiene múltiples cortaduras y quemaduras de primer grado en su pecho

Jessica Vega Muñoz

Dos niñas de ocho y cuatro años fueron testigos de la brutal golpiza que recibió su madre a manos de su expareja. La furia del hombre no paró a pesar de que sus hijas le suplicaban que se detenga y no intente matar a su mamá.

El cuerpo de Rosmery F.P, de 39 años, quedó con múltiples cortaduras y escoriaciones en las piernas, brazos, pecho, y torso, y quemaduras de primer grado.

«Ya me cansé de los maltratos, ya no quiero vivir con él», repite la víctima, quien asegura que desde hace ocho a diez meses ya no convive con el padre de sus hijas, pero este, con la exclusa de ver a las pequeñas de ocho y cuatro años, aparece hasta en la medianoche.

La víctima, con su semblante maltratado, asegura que no tiene intensión de volver a vivir con el hombre que desde un principio la sometió a golpes. «Otras veces ya me ha pegado, pero esto ya es el límite, mire como me dejó», denunció la mujer, quien contó que el hombre le roció alcohol para quemarla.

Recuerda que el mayo de 2021, el hombre que era su pareja, empezó no solo a emitir groserías y discutir con ella, sino también con su suegro, lo que la llevó a separarse de él.

«Ahora lo estoy denunciando porque ya no aguanto más, cada ves hay discusiones, él iba a la casa y como no tengo barda (es alambrado), él se entraba. Estoy harta de sus maltratos y atrevimientos», manifestó.

Este hecho ocurrió en el municipio de Minero, el pasado martes, donde el hombre finalmente fue aprehendido por la Policía.

El papá de la víctima, Francisco F., indicó que en su momento la familia socapó los maltratos que le propinaban a su hija, llevándolo a hablar en varias oportunidades, pero asegura que no volverá a callar ni permitir más violencia.

«Tengo pena de mi hija, pero a este señor harto lo hemos orientado y perdonado por todas las cosas, pero ya no lo vamos a hacer. No siempre la golpeó como lo hizo ahora, pero si la maltrataba», se lamenta el padre.

Exigen justicia y que el hombre vaya con detención preventiva a la cárcel, para que su hija no corra más peligro.



El agresor fue aprehendido y se espera su audiencia cautelar

El representante de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) del municipio de Minero, Víctor Vega, indicó que el agresor fue identificado como Rodolfo Montaño Rodas, de 49 años, quien ahora está en manos de la Policía, a la espera de ser trasladado ante un juez. El mismo que será imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

«El hombre ya tiene tres denuncias anteriores por violencia familiar o doméstica», precisó.

La víctima tiene equimosis, y quemaduras de primer grado afectando su capa superior de la piel, su certificado médico refiere que tiene 30 días de impedimento.