Abogado asegura que Santos Quispe no consumió «ninguna gota de alcohol» y que no renunciará como gobernador

El jurista afirmó que tanto el Ministerio Público y la Policía no lograron hallar indicios de que el gobernador de La Paz se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en su despacho

Fuente: Red Uno

Raúl Ferreira, abogado del gobernador de La Paz, Santos Quispe, sostuvo que su defendido se encontraba sobrio la noche de lunes y que la misma Policía reconoció que no lo encontró en flagrancia consumiendo bebidas alcohólicas en el interior de su despacho.

Aseguró que las fuerzas del orden indicó que «existía una probabilidad lejana de autoría», y en ese sentido calificó de ilegal la aprehensión de Quispe como la tipificación del delito que se lo acusa.

«El gobernador estaba sobrio (…) él estaba tremendamente asustado y eso lo vamos a representar porque personal armado lo obliga a salir de su despacho. Él no consumió ninguna gota de alcohol, no renunciará porque no cometió alguno», dijo Ferreira la noche del martes en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Justificó que en el momento que la primera autoridad departamental estaba por llegar a su despacho luego de un viaje, agentes de la Policía «encapuchados y fuertemente armados» que no se acreditaron ingresaron junto con dos asambleístas, ingresaron a las oficinas de Quispe para dejar las latas de cervezas en bolsas negras.

Aseguró que cuando acudieron al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la médico forense se rehusó cumplir con el requerimiento fiscal porque no tenía tiempo.

Santos Quispe será imputado por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, según la disposición de la Fiscalía paceña.