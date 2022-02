Abogado señala como una «ficción jurídica» las bases para enjuiciar por la vía ordinaria a Añez

Fuente: Unitel

Este jueves inicia el juicio oral dentro del denominado caso Golpe II en contra de Jeanine Añez en el que se la juzgará por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. Su abogado, Luis Guillén, remarcó que ella fue aprehendida primero por denuncias de terrorismo, conspiración y sedición y que dentro de ese proceso «de forma inédita y contraria a la normativa» se procedió a desdoblar un segundo proceso.

«Se iniciará un juicio que estaría contrario a lo establecido en la norma (vía ordinaria), cuando (lo que corresponde) es la ley de responsabilidades a los que tienen derecho todos los altos dignatarios de Estado«, señaló el jurista que considera que pretende llevarse adelante este juicio sin reconocer este derecho.

«Esta situación jamás había pasado en Bolivia. Los jueces ordinarios han usado una ficción jurídica estableciendo que esto se divide en un antes y un después, vale decir que se sindica los actos que habría cometido la expresidenta como senadora y posteriroemente los actos que habría cometido como presidenta, pese a que no hubo ha habido ningún acto ilegal sino el cumplimiento de la CPE por el cual se ha aplicado una sucesión constitucional conforme lo establece el artículo 169 de la CPE».

Guillén también remarca que dentro de las pruebas básicas en la que se sustenta el Ministerio Público es un informe emitido por una comisión de investigadores, vale decir policías que realizan un informe refiriendo que no se habría aplicado la CPE a efectos de realizar la ascensión presidencial.

«Esto no puede ser catalogado por una comisión de investigadores, ni de fiscales, porque en Bolivia tenemos un Tribunal Constitucional Plurinacional que es el encargado y el ente de proteger la Constitución, vale decir que tiene que pronunciarse sobre si existe un acto contrario o no a las normas. No existe este pronunciamiento y se suple esta situación con un informe policial con el cual el Ministerio Público sustenta su acusación para decir que ha existido una sucesión que no estaría de acuerdo a las normas», apuntó el abogado Guillén.