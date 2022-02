Alcaldía cruceña y comparseros firman compromiso para cumplir medidas de bioseguridad

El secretario de Autonomías, José Luis Santistevan, informó que tres días antes de cada actividad las distintas comparsas presentarán una lista con su respectiva fotocopia de los certificados de vacunación de sus integrantes.

Fuente: Red Uno

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), firmaron un convenio denominado «por un carnaval seguro y protegido», donde los comparseros se comprometen a cumplir con las medidas de bioseguridad durante las actividades carnavaleras.

Las agrupaciones que firmarán este compromiso pertenecen a ocho entidades: la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), Damas Rotarias, Círculo de la Amistad, Federación de Comparsas de las Ciudadelas (FECCCI), Asociaciones de Comparsas Carnavaleras Distritales, Asociación de Grupos Folclóricos de Santa Cruz (AGFOCRUZ), Asociación de Conjuntos y Fraternidades de Residentes del Interior (ASCOCRIN), Agrupación Intercultural Autónoma Metropolitana (AICAM).

Entre las medidas a cumplir está: distanciamiento de 1.5 metros, uso de barbijos, desinfección con alcohol al 70%, vacunación obligatoria, realización de pruebas de antígeno, exigir el carnet de vacunación, desplazamiento de brigadas médicas, seguridad física proporcionada por los responsables de cada actividad.

José Luis Santistevan, secretario de Autonomías de la Alcaldía cruceña, informó que tres días antes de cada actividad las distintas comparsas presentarán una lista con su respectiva fotocopia de los certificados de vacunación de sus integrantes, caso contrario no podrá participar de ninguna actividad carnavalera. Señaló que los garajes funcionarán sólo hasta las 21:00 horas y el corso se realizará desde las 16:00 a 01:00 am del día siguiente.

«¿Qué pasará si una comparsa no cumple’? lo que pasará es que serán sujetos a un proceso penal porque firmarán un compromiso en un documento que es vinculante para la ley y la justicia», dijo Santistevan.

Señaló que en el día de la coronación de la reina Dayana I, quedará prohibido la venta de bebidas de alcohólicas, se respetará las medidas de bioseguridad y nadie podrá ingresará a la coronación si no es con carnet de vacunación.

En cuanto a las medidas de bioseguridad en los garajes, no se podrá ingresar si no es con el carnet de vacunación, se respetará el distanciamiento y el aforo no debe sobrepasar el 50% de su capacidad.

«Todas estas normas las haremos cumplir por medio de un comité de emergencia permanente», indicó la autoridad.