Ambulancias: Gerente regional de ABC señala que uno de los «funcionarios» que gestionaron NIT es del MAS

Fuente: paginasiete.bo

Pablo Peralta M. / Página Siete Digital

El gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Milton Villa, sostiene que O.M.B. uno de los supuestos funcionarios sindicados de “gestionar” el NIT de un taller para insertarlo en el contrato de las 41 ambulancias es del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El ejecutivo –en entrevista con El Potosí- indicó que tiene una amistad con O.M.B., cuyo lazo comenzó en octubre de 2020 cuando se conocieron al asistir a un evento en el Salar de Uyuni. Agregó que no tiene vinculación con el caso de la adquisición fallida de las 41 ambulancias.

También puede leer: Potosí: directiva de Asamblea hace 9 observaciones a contratación de 41 ambulancias (Documento)

“Hay una amistad, pero a partir de eso no tengo ninguna vinculación, no tengo ningún contrato, no tengo ninguna sociedad vinculada al tema de las ambulancias”, aseguró.

Villa comentó que con O.M.B. asistieron a ciertas reuniones políticas porque se deben a una línea que es la del partido azul.

“Después hemos compartido como amigos, hemos asistido a ciertas reuniones políticas, porque nosotros nos debemos a una línea política, es evidente, y hemos sido participes de la línea política del MAS”, aseguró.

También puede leer: Ambulancias fantasmas: sectores del MAS indagan y advierten con intervenir la Gobernación

Richard Alejo, abogado del taller Zegarra Motors, anunció que convocará al gerente regional de la ABC para que brindé su declaración informativa en el marco del caso.

El contrato de las 41 ambulancias se suscribió el 26 de noviembre de 2021, pero ocho días antes, el 18 de noviembre, dos supuestos funcionarios de la Gobernación de ese departamento se presentaron en el taller Zegarra Motors para plantearle al dueño “una propuesta de trabajo con la Gobernación”, la cual estaba relacionada con el mantenimiento de las 41 ambulancias, las cuales -subrayaron- ya habían sido adquiridas y estaban camino a Bolivia.

El supuesto funcionario que retornó al taller, O.M.B., solicitó al dueño su Número de Identificación Tributaria (NIT), su licencia de funcionamiento, registro de Fundempresa y su cédula de identidad para suscribir el contrato correspondiente.

También puede leer: Ocho días antes de la firma, «funcionarios» ya sabían de la adjudicación de las ambulancias

El propietario le entregó fotocopias simples de los documentos y también los envió, vía WhatsApp, a los números de O. M. B. y del otro supuesto funcionario. No obstante, éstos ya no retornaron al taller, pese que indicaron que regresarían en horas de la tarde.

En la minuta del contrato administrativo GADP C.D y E Nro. 215/2021 figura el NIT del taller mecánico en el apartado de “Documentos Integrantes del Contrato”. Es por eso que el dueño interpuso una denuncia en contra de Estefals Logistics, la empresa que se adjudicó la adquisición de las 41 ambulancias, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica.