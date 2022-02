AMLO: México creará empresa para explotar litio

Fuente: DW

Durante su habitual rueda de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles (02.02.2022) que su gobierno creará una empresa estatal para explotar litio, un mineral vital para las baterías de autos eléctricos y nuevas tecnologías.

«Ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Vamos a crear una empresa de México, de la nación, para el litio», dijo el mandatario sin dar más detalles sobre la nueva empresa.

López Obrador ya había adelantado en octubre que México pretendía monopolizar la explotación del mineral cuando presentó una iniciativa de reforma constitucional en el tema, que también incluía una participación más grande del Estado en el mercado de energía eléctrica.

No permitirá a extranjeros explotar litio

Asimismo, el presidente mexicano señaló que, pese a concesiones previas, no permitirá a extranjeros explotar litio.

Aunque había prometido respetar las concesiones otorgadas en sexenios pasados, ahora argumentó que los permisos de explotación minera no se dieron para litio, sino para otros minerales.

«Cuando se entregaron esas concesiones, no era litio, era para la explotación de minerales y el litio es otra cosa. Es un mineral estratégico y es de la nación, no es como el oro, no es como la plata, no es como el cobre, es otra cosa», declaró el presidente en su rueda de prensa diaria.

Criticó la reciente aprobación de la fusión entre la empresa Bacanora Lithium, con sede en Reino Unido, y la china Ganfeng Lithium para explotar el mineral en el estado de Sonora, en el noroeste del país, donde se estima que hay uno de los yacimientos más grandes del mundo.

