Audio revela cómo Haidy Muñoz, diputada de Creemos, negociaba empleos en la Gobernación y alcaldía cruceñas

En la conversación telefónica, también adelanta que retomará sus actividades partidarias y arremete contra su colega Omar Rueda, a quien califica de “Judas”.

Fuente: ABI

Un audio difundido este lunes por el canal estatal revela cómo la diputada de Creemos, Haidy Muñoz, de la organización política Creemos, negociaba puestos de trabajo en la Gobernación y la alcaldía de Santa Cruz.

“Estoy peleando un trabajo por el lado de la Gobernación por Creemos, por lo menos ahí, digamos, tenemos algo”, señala en conversación telefónica con otra persona.

En otra parte de la conversación, Muñoz pide paciencia a la persona, quien presuntamente trabajó en la campaña electoral de Fernando Camacho para Gobernador y Angélica Sosa para alcaldesa.

“Ustedes, tanto tiempo me conocen; yo si algo lo puedo, lo voy a hacer y les voy a decir; pero, si algo no se va a poder también les voy a decir, no tengo para qué jugar con ustedes. Lo que les he pedido es paciencia, porque sé que estoy peleando seis y tengo la fe y estoy segura que voy a lograr algo”, menciona en otra parte de la conversación.

La diputada de Creemos además ofrecía cargos en la alcaldía y la Gobernación de Santa Cruz, fruto de negociaciones en estas dos instituciones públicas.

“Sé que en octubre, por ejemplo, va a salir una gran cantidad de gente de la Gobernación; en agosto, van a empezar a meter a la alcaldía y de los dos lados estoy esperando, porque de los dos lados estoy negociando”, comenta a su interlocutora.

“Pero, yo estoy retomando las actividades como hacíamos antes, no ve, ir a visitar los barrios, los clubes, todo para dejar y mostrar porque ya me están dando condiciones allá para llevar talleres de la Gobernación y todo eso, y, si mi equipo no está unido, el equipo está con esa gente entre medio, yo no quiero prefiero quedarme con 10 que sean leales, que valgan por 50, que desleales y ‘Judas’ como Omar Rueda que no vale uno, digamos”, se escucha en el audio.

Muñoz fue mencionada por un testigo protegido del Ministerio Público, como una de las encargadas de reclutar a personas para cubrir los ítems fantasmas en la alcaldía cruceña y enviarlos a trabajar en la campaña electoral por el pacto político entre Camacho y Sosa.