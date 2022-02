Brigada Parlamentaria de Chuquisaca: CC y el MAS alargan la pulseta

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) ratificó ayer que no participará de ninguna sesión que convoque Yamil Flores (MAS), elegido el lunes como nuevo presidente de la Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Chuquisaca por el MAS.



Fuente: correodelsur.com

La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) ratificó ayer que no participará de ninguna sesión que convoque Yamil Flores (MAS), elegido el lunes como nuevo presidente de la Brigada de Asambleístas Plurinacionales de Chuquisaca por el MAS. La bancada oficialista anticipó que no hará falta y que usará a los supraestatales para garantizar el quórum.

“Para nosotros, no hay presidente de la Brigada”, ratificó el diputado Pablo Arízaga (CC). “Para CC, no hay Brigada. No vamos a participar de una sola sesión y vamos a trabajar de forma independiente”, agregó.