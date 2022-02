Camacho reclama que Jeanine Añez está siendo juzgada por un «equipo de ministros»

Ante el rechazo a que se defienda en libertad.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Con respecto a la negación de la justicia de que Jeanine Añez se defienda en libertad, el gobernador Luis Fernando Camacho reclamó que esta situación no debería suceder en un país donde existiera seguridad jurídica y Estado de derecho, en sentido de que es una ex presidenta constitucional, por lo tanto, debió haber sido juzgada en un juicio de responsabilidades, no por un equipo de ministros que depende de un gobierno que solo busca amedrentar, perseguir y vengarse de sus adversarios políticos.

«Tristemente nosotros vamos a decir la verdad: nosotros no esperamos nada bueno de este Gobierno. El gobierno se ha fijado en mente una venganza, un revanchismo y de llevar adelante un juicio de un golpe que nunca existió», arengó, reiterando el rechazo a esta actitud, pero confía en que la justicia llegará tarde o temprano de acuerdo a la verdad histórica de los hechos, y que Añez quedará libre de este proceso armado.

Camacho dejó en claro que quienes piensen distinto a un gobierno tirano estarán vulnerables a enfrentar cualquier proceso, y serán perseguidos, como muchos lo fueron y lo son en la actualidad.

Esto ha llevado a la ex mandataria a sometese a una huelga de hambre y a estar dispuesta ante el mundo a morir por su libertad. «No solo los bolivianos sabemos que no hay justicia, sino que el mundo entero sabe que no hay una justicia y que está dependiente siempre de un gobierno de turno, que ahora es el Movimiento al Socialismo», arengó Camacho.

En estos momentos difíciles, la primera autoridad del departamento le dejó un mensaje a su familia: que resista, que hay un pueblo que sigue su lucha y que siempre estará firme en defensa de la justicia, de la verdad, de la libertad y del estado de derecho.

Ante ello, la solución es resistir y seguir firme sin dejarse amedrentar.