Chuquisaca, sin estrategia clara, advierten analistas

Fuente: Correo del Sur

Chuquisaca no tiene una estrategia clara en materia de hidrocarburos y carece de un equipo técnico y jurídico de alto nivel para defender sus intereses en el campo Margarita-Huacaya, según los analistas Fernando Rodríguez y Germán Gutiérrez.

La presencia chuquisaqueña es prácticamente “nula” en espacios de decisión claves como YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos, dijo ayer Gutiérrez. “Ahí está fatando un peso político, económico y social del departamento y una reacción interna de nuestra parte, respecto a la relación con entiddaes gubernamentales”, opinó.

Agregó que el Gobierno y las autoridades del área, en general, incumplen con la norma y Chuquisaca no asume la magnitud de ese problema. “No asumimos la importancia del tema, la significación de la explotación hidrocarburífera”, señaló, al observar que el departamento carece de “poderosa oficina de hidrocarburos, que esté premanentemente tomándole el pulso” al asunto.

“No hay una reacción de las instituciones beneficiarias (…), la Gobernación, acaldías y la Universidad”, agregó, al apuntar que esta última “debería abrir un centro de investigaciones” del área.

Gutiérrez, en esa línea, dijo que “nos están timando”, con referencia a la distribución de reglaías y “no hay una reacción departamental”.

Por su lado, Rodríguez, exlegislador y experto en hidrocarburos, dijo que, “si vamos a esperar otro año (…), es una estafa al departamento”, en referencia a la actualización del campo estudio Margarita-Huacaya. “Si no se hace la actualización, ¿por qué motivo vamos a compartir algo que está en territorio chuquisaqueño? Deberíamos recibir el 100% hasta que se haga la actualización”, opinó.

Por otro lado, pidió a la Gobernación que “contrate asesores de primer nivel (…) para encargar de mejor manera, con conocimiento, con capacidad e información este proceso, de darle a Chuquisaca lo que le coresponde por justicia”.

REUNIÓN

Todo indica que no habrá gestión conjunta. La Futpoch rechazó ayer acudir a la reunión de instituciones que convocó la Gobernación por el campo Margarita-Huacaya y denunció que “algunos” buscan “politizar” la actualización del factor de distribución. El gobernador Damián Condori rechazó la acusación y dijo que la demanda de Chuquisaca “no tiene colores políticos”. La Futpoch confirmó que el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, presentará un informe en el Chaco el 12 de febrero. El Gobernador lo invitó ayer a hacer lo mismo en Sucre, el 10 de febrero.

“Ya está confirmada la presencia del hermano Ministro (Franklin Molina) para el 12 en el Chaco”, dijo ayer el ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, Mario Seña. “Algunos quieren aprovechar, coyunturalmente, politizándolo (este tema), con los intereses particulares”, agregó.

El Gobernador rechazó la acusación de la Futpoch y dijo que la reunión que convocó, que se celebra el jueves, desde las 8:00, “es una reunión informativa” y no política. “Esta no es una reunión política, sino una reunión informativa, donde todas las autoridades sindicales o movimientos sociales, instituciones, debemos unificarnos, porque, cuando hay mayor presupuesto, los beneficiarios son los municipios, comunidades (…). El departamento tiene que salir ganando, más allá de los colores políticos. Acá no hay colores políticos”, dijo Condori.