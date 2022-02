Decreto repone el 100% de financiamiento para créditos de vivienda de interés social

Al 31 de diciembre de 2021, el Fondo de Garantía para Créditos de Vivienda de Interés Social llegó en total a $us 378 millones, de los cuales la cartera garantizada alcanzó a $us 144,9 millones y queda un saldo por garantizar por $us 233,3 millones.

A diciembre de 2021, los créditos de vivienda social llegaron a $us 4.244 millones con 89.933 familias beneficiadas. Los Fondos de Garantía para Créditos de Vivienda de Interés Social están destinados a garantizar el monto que suple el aporte propio equivalente al 20% que exigían las entidades financieras para financiar la compra de una vivienda.