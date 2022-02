El Senado confirma que, de 34 sedes, Bolivia designó a embajadores sólo en 21

Fuente: El Deber Marcelo Tedesqui

Bolivia tiene 34 sedes diplomáticas alrededor del mundo. De todas ellas, en este momento solamente 21 tienen embajadores que fueron elegidos por el presidente Luis Arce y nombrados por la Cámara de Senadores.

Países limítrofes como Brasil, Paraguay o del mismo continente como Colombia, donde se lleva adelante la extradición a EEUU del supuesto narcotraficante Omar Rojas Echeverría, conocido como el Pablo Escobar boliviano, no tienen embajador designado. Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas, por lo tanto, la designación de Fernando López Ariñez como cónsul no pasó por el Senado y se definió en la Casa Grande del Pueblo.

El presidente Luis Arce no ha nombrado embajadores en naciones que son socias políticas y cooperantes importantes como China o Japón. No envió un encargado de negocios a EEUU, ni tampoco ha priorizado Europa, donde puso pocos embajadores.

El servicio exterior en 13 países está manejado por funcionarios de menor jerarquía diplomática y la gestión de Rogelio Mayta como canciller no ha copado en más de un año esos espacios que quedaron disponibles. EL DEBER pidió un informe a la Cancillería sobre este tema. La respuesta llegó por escrito.

“El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con Embajadores, Encargados de Negocios o Encargados de Embajada, que son denominados también Jefes de Misión en 34 países del mundo. Se trata de personal diplomático acreditado que trabaja conjuntamente con el Servicio Central de Cancillería”, dice el documento.

Complementó que el derecho diplomático, que tiene como objetivo regular las relaciones diplomáticas entre los representantes de gobiernos y Estados, prevé que en el caso que no se cuente con un embajador en funciones, se acredita a un funcionario de la Embajada, como Encargado de Negocios o Encargado de Embajada. “Recalcamos que el hecho de que no se tenga la designación de un Embajador o Jefe de Misión no significa que las relaciones bilaterales estén paralizadas, ya que se continua el trabajo bilateral”.

La diplomacia tiene niveles y jerarquías. De hecho, cuando el expresidente Evo Morales, en septiembre de 2008, declaró persona no grata al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, el diplomático se fue y en reciprocidad el embajador de Bolivia también retornó a Bolivia.

Desde entonces, ambos países tienen relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios. Se le preguntó al senador del MAS Félix Ajpi si Bolivia no degradaba sus relaciones con más de 13 países al no mandar embajador.

“Tenemos que consolidar esas designaciones, el presidente debe elegir personas que sepan el idioma y están familiarizadas con las costumbres de cada región. El problema es que no hay carrera diplomática, y tanto antes como ahora, Bolivia ha mandado aficionados y no especialistas”, admitió.

Un informe oficial de la Cámara Alta confirma que el 4 de diciembre de 2020 el Senado designó al embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Organización de Naciones Unidas Diego Pary y al embajador de Bolivia ante Venezuela Sebastián Michel.

El 22 de diciembre de 2020 aprobó la designación del representante permanente ante organismos internacionales de Ginebra-Suiza, María Mcdonald. El 14 de enero de 2021, la del embajador ante la Unesco, el exministro de Educación Roberto Aguilar.

El 21 de enero del año pasado hubo dos designaciones: la de la embajadora en Irán, Romina Pérez y el de Perú, Carlos Aparicio. El 16 de febrero, la de la embajadora de España, Nardi Suxo y de Uruguay, Elmer Catarina. El 10 de marzo de 2021 el de la embajadora de Rusia, María Luisa Ramos; el de Argentina, Ramiro Tapia y el de México, José Crespo.

El 5 de mayo el Senado nombró al embajador de Bolivia ante Turquía, Édgar Sejas. El 25 de mayo designaron a Héctor Arce como embajador ante la OEA, a Palmiro Soria como embajador en Nicaragua y al embajador Concurrente ante Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago y Dominica, José Enrique Pinelo Navarro.

El 23 de junio se designó al embajador ante Bélgica, el 21 de julio al embajador en Cuba, Eduardo Pardo. El 29 de agosto al representante oficial de Bolivia ante el reino de Suecia. A la embajadora en Ecuador, la bartolina Segundina Flores y a Mario Cronembold, en Paraguay, pero éste último tardó más en ir que en salir expulsado por un post de TikTok fuera de lugar.

El 15 de septiembre se designó al embajador de Bolivia en el reino de los Países Bajos, Roberto Calzadilla, el 20 del mismo mes a la exparlamentaria Sonia Brito como embajadora de Bolivia en Italia. Hace dos semanas, la activista Teresa Subieta fue nombrada embajadora ante la Santa Sede.

La designación de embajadores debe tratarse en el Senado, durante una sesión reservada. Para iniciarla, existe el requisito del apoyo a los dos tercios de los asistentes.

Por eso, la designación de la embajadora en el Vaticano salió hace dos semanas, luego que en la finalización de la gestión 2021 la oposición impidió la instalación de la sesión reservada, para evitar que se traten los ascensos a generales que dejaba fuera a dos promociones. En esa sesión, se aprobó la designación de la embajadora Teresa Subieta ante el Vaticano.

Limítrofes

La Cancillería admitió que “de los cinco países limítrofes con Bolivia, tres cuentan con Embajadores, mientras que solo en Brasil y Paraguay se encuentran por designarse”.

Con Brasil se tienen dos temas fundamentales. La negociación de la venta del gas boliviano, que es una pulseada constante, y el narcotráfico que recorre la extensa frontera. La droga que llega de Perú o se produce en Bolivia, se purifica en Santa Cruz y luego pasa convertida en cocaína de máxima pureza a Brasil. Para el diputado Gustavo Aliaga es imprescindible la presencia de un embajador en el país.

Ajpi reveló que el Ejecutivo ya propuso el nombre de un posible embajador, se trataba del ex cónsul de Bolivia en San Pablo Jaime Valdivia, “pero hemos visto que no era lo suficientemente responsable. Hasta ahora el Gobierno no ha pasado otro nombre, así que estamos a la espera”, anunció.

El asambleísta del MAS complementó que a Brasil no entra droga boliviana, sino peruana. Mencionó también que con Paraguay se tiene el problema del ingreso de marihuana. Este medio le recordó que Bolivia tampoco tiene embajador en esa nación.

Con Paraguay, la relación bilateral tiene como punto principal la hidrovía Paraguay Paraná. Aliaga señaló que ambos países han tenido el mérito de superar una guerra, “lo que definitivamente no ha ocurrido con Chile”.

Para ese proceso fueron claves, según el legislador, las gestiones diplomáticas de Jaime Paz y del propio Evo Morales, que desarrollaron una agenda de intercambio de apertura al comercio.

Aliaga y Ajpi coincidieron en que la expulsión de Cronembold malogró lo avanzado en la relación comercial y diplomática con Paraguay. “Fue un tipo irresponsable. No asumió que era un representante de un Estado. No es fácil elegir. Paraguay quedó resentido por este impasse. Espero que en cuestión de semanas podamos nombrar al embajador de Bolivia en Paraguay”, aseveró Ajpi.