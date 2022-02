Empresa que apoyó la campaña de Arce busca un nuevo contrato con YPFB Chaco para impulsar exploración de gas en áreas protegidas

Fuente: El Deber Marcelo Tedesqui

Venqis es una empresa panameña que es manejada por el brasileño Andre Golabek, quien tuvo participación en la campaña presidencial de Luis Arce. La compañía ahora busca ser contratada por YPFB Chaco, la empresa en la que trabaja Luis Marcelo Arce, el hijo del Presidente, para generar una campaña de comunicación que buscará convencer a la población sobre la exploración de gas en un área protegida de Tarija.

Venqis se trata de una consultora en comunicación similar a la mexicana Neurona, que operó durante el gobierno de Evo Morales.

El 27 de enero de 2022, el presidente interino de YPFB, Armín Dorgathen, aseguró que no se ingresarán a las áreas protegidas con proyectos de exploración hidrocarburífera. De la misma forma, el vocero de YPFB, Juan Carlos Ortiz, manifestó ayer a Radio Compañera que no cree que sea necesario ingresar a estas zonas naturales. “Hay muchas áreas en Bolivia que brindan perspectivas para la exploración. No es un tema central. Trabajaremos en algunas de ellas procurando llegar a acuerdos, pero si no se alcanzan podremos buscar otros”, dijo.

Sin embargo, la empresa Venqis pugna por adjudicarse el proceso de contratación LS-2021-40, que solicita los servicios de producción y difusión de productos comunicacionales para promover la incursión en el área de Astillero.

El pliego de especificaciones, al que tuvo acceso este medio, señala que el bloque exploratorio Astillero se encuentra en el departamento de Tarija con una extensión de 8.44 parcelas.

Existe el debate de que Astillero está en el área protegida de Tariquía, pero hay voces del Gobierno que dicen que esta área está “muy cerca” de la reserva natural.

El documento considera que “este proyecto por el contexto actual, es altamente sensible debido a que el mismo carece de aceptación por algunas instituciones del departamento de Tarija”. Por ello, “se hace necesaria la elaboración de un Plan Integral, con el objeto de asegurar que las actividades de YPFB Chaco se desarrollen de forma normal y sostenible”.

En ese sentido, YPFB Chaco pide a la empresa adjudicada a transmitir información real sobre el proceso de exploración y producción de hidrocarburos, principalmente en áreas protegidas, “desmitificando prejuicios sobre la actividad petrolera, e informar acerca de los beneficios que traerá la labor de las empresas operadoras. Contrarrestar los efectos negativos a la exploración petrolera originados por diversos factores como la desinformación de la población. Además, existe alta susceptibilidad dado que el sentimiento de algunos sectores de la población es que las empresas operadoras ingresarán a la Reserva de Tariquía y destruirán la biodiversidad, es decir, la flora y fauna”.

YPFB Chaco busca promover “un cambio de percepción sobre las actividades de exploración en áreas protegidas y comunicar el cumplimiento de la normativa aplicable para el proyecto Astillero y los beneficios de este”.

Pese a que fuentes de YPFB Chaco señalaron que el trabajo ya fue adjudicado a esta empresa, la comunicadora de la subsidiaria dijo ayer que no se tiene aún a ninguna empresa contratada para brindar este servicio.

Este medio se comunicó con el CEO de Venqis, Andre Golabek, quien primero aseguró que sus contratos y precontratos tienen cláusulas de confidencialidad. “No puedo hablar de ningún negocio sin la autorización del contratante”. Pero, admitió, sin embargo, que participa en procesos de contratación en Bolivia, “y para ser muy objetivo, le puedo decir que en este momento no hay ningún contrato firmado entre Venqis y alguna institución en Bolivia”.

El empresario acotó que Venqis realiza comunicación institucional para gobiernos de siete países. Golabek estuvo en Santa Cruz e intervino en la campaña del MAS. “Nosotros tuvimos ahí participaciones muy puntuales”.

Golabek complementó que como profesional apoyó “como tanta gente que cree en la propuesta de gobierno del presidente Luis Arce. No fuimos realmente contratados por nadie. Fue un aporte de gente capaz que apuesta por un proyecto político”, manifestó.

Una vez que Arce llegó al Gobierno, en marzo del 2021, Venqis hizo un trabajo para YPFB Chaco: la campaña del Diésel Renovable. En enero reciente se conoció que Luis Marcelo Arce Mosquera, el hijo del mandatario, trabajó en YPFB Chaco. En la actualidad, para evitar que su relación de parentesco sea cuestionada, figura como consultor externo.

Arce Mosquera tiene una relación de amistad con Golabek, desde que trabajaron juntos en la campaña. “La cercanía y nuestro apoyo a la campaña vino por ese camino distinto. Gente de mi equipo que conoció a miembros de la campaña en un taller de comunicación política”, dijo el empresario.