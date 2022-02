Gobernador de Potosí pide disculpas luego de «carajear» a la prensa

Fuente: Página Siete Digital

El gobernador de Potosí Jhonny Mamani expresó la mañana de este viernes sus disculpas luego de «carajear» a la prensa y decir que no le importa lo que digan sobre su gestión y sus supuesta implicación en el caso de las ambulancias fantasmas.

«Siento la necesidad de pedir disculpas y retractarme respecto a las palabras vertidas el pasado 2 de febrero en los festejos del municipio de Uncia. Mi elocución fue equivocada y ofensiva para las personas que trabajan en los medios de comunicación», se lee en el comunicado del gobernador.

Hace tres semanas se destapó el caso de la compra irregular de 41 ambulancias por parte de la Gobernación potosina, un hecho de corrupción en el que están involucrados funcionarios de la Gobernación y por el que se investiga la responsabilidad de la autoridad.

La carta de disculpas del gobernador Jhonny Mamani.

Cuando en el acto del 2 de febrero los periodistas le consultaron sobre este hecho, Mamani respondió de forma grosera, culpó a la «derecha» y sostuvo que no le importa lo que diga la prensa.

«Cuando la derecha arremete contra nosotros es porque hemos cometido un simple delito, el trabajar de la mano de nuestro pueblo. Nosotros, lo que prometemos, cumplimos, no somos ‘cartel de la mentira’, como algunos medios de comunicación y no nos importa, tengo que ser honesto. ¡No me importa, carajo, lo que digan los medios de comunicación!», manifestó Mamani.

El 26 de noviembre, la Gobernación de Potosí suscribió contrato con Estefals Logistics por la compra de 41 ambulancias.

El 14 de enero se denunció que el proceso de adquisición de los motorizados fue irregular, porque los motorizados no arribaron al país y el 19 de enero el Gobernador canceló el proceso de contratación, pese a que incluso ya se había emitido una nota de recepción de los motorizados.

Luego Mamani fue virtualmente liberado de las investigaciones, que incluyen es uso indebido de un NIT y el supuesto vínculo de funcionarios con el ilícito.

