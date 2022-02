Horóscopo con Josie Diez Canseco para el jueves 3 de febrero de 2022

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Tus sentimientos por esa persona aún no son del todo claros, tomate tú tiempo, no des pasos comprometedores hasta no estar seguro, porque después no podrías dar marcha atrás. La eficiencia y agilidad que has desarrollado en el desempeño de tu labor será reconocida hoy por tus superiores. Tu número de la suerte para hoy es el 15.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Vivirás momentos tensos y aunque no sea tu intención podrían terminar en una ruptura sentimental de la cual te puedes arrepentir, relájate y trata de buscar un diálogo tranquilo. Tendrás que ponerte de acuerdo con tus compañeros de trabajo para innovar y lograr los cambios que tenían pensado para el beneficio de todos. Tu número de la suerte para hoy es el 5.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): En el terreno amoroso habrá mucha inestabilidad, lo que podría llevarte a buscar cariño en la persona equivocada, piensa antes de actuar para que no tengas problemas más adelante. Tu situación económica ha mejorado bastante, pero aún no estas en condiciones de hacer gastos desmedidos, podrías arruinar la tranquilidad ganada. Tu número de la suerte para hoy es el 20.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Eres lo más importante para tu pareja, pero a veces tus caprichos pueden incomodarlo, trata de encontrar la forma de hacerle sentir cuanto lo amas para que la armonía prevalezca. Se te presentará una nueva opción laboral que podrás desarrollar paralelamente a la que ya tienes, piénsalo, te conviene, tendrás buenos ingresos económicos. Tu número de la suerte para hoy es el 1.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Para que seguir desgastándote en una relación que ya no tiene futuro, toma la decisión de alejarte y la persona que buscas pronto llegara a tu vida y te llenara por completo. Alguien intrigará en tu contra en lo laboral, evita darle gusto siguiéndole la corriente, tu trabajo será tu mejor carta de presentación ante tus superiores. Tu número de la suerte para hoy es el 13.