La DEA detecta a otro exmiembro de la Felcn con nexos con el narcotráfico

Ivan Alejandro Paredes

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) detectó a otro alto exfuncionario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en la investigación de la red que proveía cocaína boliviana a Nueva York, Estados Unidos. En este caso está incluido el exjefe antidroga Maximiliano Dávila. Esta indagación dice que el seguimiento a esta banda empezó en julio de 2019 hasta septiembre de 2020.

“La investigación reveló que el (ahora ex) director (CC-1) (Se refiere a Maximiliano Dávila) de la agencia antidroga de Bolivia, junto con otro ex miembro de alto rango de la misma agencia, (y Omar) Rojas Echeverría, utilizaron sus cargos oficiales y conexiones para obtener acceso a aeródromos bolivianos con el fin de facilitar los cargamentos de cocaína en grandes cantidades por parte de otros miembros de la ONT (organización de narcotráfico)”, dice parte de la acusación colombiana contra Rojas Echeverría, exmayor de la Policía detenido en la capital colombiana y que espera su extradición a Estados Unidos.

Omar Rojas Echeverría fue mayor de la Policía Boliviana y dado de baja en 2014. No tenía antecedentes de narcotráfico en el país. En la investigación, coordinada entre las policías de Perú y Colombia con la DEA, se lo involucra con Jorge Roca Suárez, alias Techo e’ Paja, y Maximiliano Dávila, quien ahora está recluido preventivamente en el penal de San Pedro acusado del delito de legitimación de ganancias ilícitas.

En 2019, cuando inició esta investigación internacional, Rojas Echeverría no tenía ningún cargo en la Policía Boliviana y en el informe se habla de otro miembro de “alto rango” de la Felcn. Con este caso se conoció que Rojas Echeverría tiene como hermano a Alexander Rojas Echeverría, que durante la gestión 2014 dirigió la Felcn en Santa Cruz y un año antes en Cochabamba. En la última parte de su carrera policial llegó a ser Inspector de la Policía, el tercer cargo más importante de la entidad.

Ayer, el comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, aseguró que el Gobierno de Luis Arce no autorizó ninguna investigación de la DEA en suelo boliviano. El jefe policial explicó que ese procedimiento debe ser realizado mediante la Cancillería.

Estados Unidos pidió verbalmente el 5 de marzo de 2020 la detención de Omar Rojas Echeverría por delitos relacionados al narcotráfico. El exuniformado es “requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de drogas ilícitas y delitos relacionados con armas de fuego, por hechos que tuvieron lugar desde julio de 2019 hasta septiembre de 2020”, indica la acusación colombiana.





Extradición a EEUU

Otros dos bolivianos, que son parte de la misma red, se encuentran en Estados Unidos tras ser extraditados. Uno de ellos se declaró no culpable. Se trata de los hermanos Herland y Jeyson Montaño Fernández. El primero fue detenido en Lima, Perú, y el segundo en Bogotá.

Según información a la que accedió EL DEBER, los hermanos Montaño registran antecedentes por narcotráfico en Santa Cruz desde 2012. En la capital cruceña fueron declarados rebeldes y en marzo aparecieron en Colombia, donde fueron detenidos. La justicia de Estados Unidos ya tenía preparada una investigación contra toda la red.

Por ahora, la Policía Boliviana realiza su propia investigación de este caso y no compartió información con la DEA, a pesar de que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que se solicitaron datos a la embajada de Estados Unidos en La Paz.

En el informe de la DEA existen grabaciones de llamadas telefónicas y audios de encuentros que involucran a Maximiliano Dávila.

El exministro de Gobierno y ahora diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Saúl Lara, cuestionó que la Policía Boliviana no haya coordinado con sus similares de la región sobre esta pesquisa y consideró que, si la DEA no estaba inmersa en el caso, no se conocerían los hechos que involucran a altos exjefes policiales nacionales.

“Si no se hubiera dado esta investigación de la DEA, no nos hubiéramos enterado de que en el país existía una red dedicada a traficar droga. Es una constatación de que la Policía ha sido penetrada no solo en mandos importantes, sino en la institucionalidad. Este no es un tema aislado”, afirmó Lara.

Dávila es el tercer jefe antidroga del último tiempo que es procesado por nexos con el narcotráfico. Además, existen mandos medios policiales que tienen contacto con las mafias de narcos que operan en suelo boliviano.