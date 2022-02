“Lionel Messi, la sombra de sí mismo”: duras críticas de la prensa francesa tras la eliminación del PSG

Fuente: Infobae

Niza, segundo enla Ligue 1, dio la sorpresa este lunes al eliminar por penales al todopoderoso París Saint-Germain (PSG) en los octavos de final de la Copa de Francia, luego del 0-0 en el tiempo reglamentario. De esta manera, el conjunto conducido por Mauricio Pochettino no podrá conquistar un certamen que el club ganó en seis de las últimas siete ediciones y que desde 2014 es finalista.

Semejante fracaso para un plantel plagado de estrellas, que esta vez no pudo contar con Neymar, Hakimi, Keylor Navas, Sergio Ramos y Di María, entre otros, ha desatado una ola de críticas, muchas de ellas apuntadas a Lionel Messi. Es que el argentino, de deslucida actuación en el Parque de los Príncipes aún no ha convertido en lo que va de 2022 y esta noche, pese a haber sido titular y a haber usado la dorsal número 10, no pudo darle el triunfo a su gente.

El portal LeParisien le puso un puntaje de 4,5 al ex goleador argentino: “El siete veces Balón de Oro tuvo algunos destellos en espacios reducidos. Pero demasiado desperdicio al acercarse a la zona de la verdad. Autor de un disparo a puerta, sin peligro, al final de la primera parte”. Además, en un artículo titulado “Lionel Messi, la sombra de sí mismo”, el periodista francés Stéphane Bianchi aseguró que el ex Barcelona sigue sin “recuperar su esplendor” que lo llevó a convertirse en el mejor futbolista del planeta: “Aún no tiene ese ritmo que lo hace tan fuerte en espacios pequeños o en el juego de transición”.

Messi tuvo un solo tiro al arco en todo el partido, un disparo casi en el punto del penal sobre el final de la primera parte que le salió débil y al medio, al haber definido rápido por la presión de sus adversarios. En donde no falló fue en su disparo desde los 12 pasos en la definición por penales, pero no fue suficiente para evitar la caída del PSG.

Por su parte, el diario L’Equipe calificó cinco puntos, la actuación de Messi: “Continúa su (re)ascenso en el régimen post-Covid. Tuvo pocas ocasiones claras (’45, ‘90+1) y luchó por marcar la diferencia ante el ajustado marcaje del Niza con un multitoma casi sistemática. En el lado positivo, su sociedad con Verratti es cada vez más fluida”.

Por la ausencia de Neymar, quien se recupera de una molestia física, La Pulga lució la 10 en su espalda por primera vez en el cuadro parisino, pero, según señalan los medios galos, esto no le devolvió la magia que solía derrochar con el mismo número en el Camp Nou. Sin embargo, él no fue el más criticado.

Mauro Icardi, titular este lunes, fue lapidado por los portales franceses: “Con un puñado de balones tocados, confirma que desentona en este equipo y que, cuando no tiene oportunidad de marcar, es un peso muerto”, sentenció L’Equipe que le dio dos puntos sobre 10 por su actuación. En el partido, el ex Inter de Milan tocó ocho pelotas, y ninguna terminó con un disparo al arco. A los 64 minutos fue sustituido por Kylian Mbappé. “Muy discreto, el n° 9 parisino no disparó ni un tiro a portería…”, describió LeParisien, que lo puntuó con un 3.

Pochettino, quien ya lleva un año al frente del equipo, también fue señalado como uno de los responsables por LeParisien: “El técnico parisino tuvo que lidiar con nueve bajas, es cierto, pero su equipo volvió a tener una actuación colectiva y ofensiva muy decepcionante. Su elección de dejar a Mbappé en el banquillo en el inicio confirma que sin él, no pasa gran cosa por ese lado”.

Todo este panorama opaco para el líder de la Ligue 1 sucede a15 días del choque de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid. Ese duelo será crucial para el conjunto parisino, que tiene como objetivo casi exclusivo levantar el trofeo europeo, motivo por el cual el Dream Team no tiene margen para un tropiezo como el de este lunes.