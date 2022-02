Presumen subregistro de contagios en Bolivia y Comité de la UMSA pide no bajar la guardia

El coordinador general del Comité Operativo de Emergencias de la UMSA, Roger Carvajal, aseveró que el descenso de casos en Bolivia, posiblemente se deba también a un subregistro, es decir que mucha gente ya no acude a los centros médicos u hospitales cuando se contagian de Covid-19.

Fuente: Urgente.bo.

Ante esta situación, aconsejó tener mucha cautela en cuanto a las fiestas del Carnaval porque no habría una desescalada.

“Hay que ver si la desescalada es real porque resulta que hay mucho subregistro, hay mucha gente que ya no está yendo a registrarse, y no están haciendo sus exámenes de laboratorio, se están enfermando simplemente, todas las familias tienen algún enfermo por lo menos y eso no se está registrando y el hecho de que no se esté registrándose, indica como si estuviera descendiendo, entonces no estamos seguros de que así sea”, explicó el inmunólogo a Urgente.bo.

Carvajal indicó además que con este supuesto descenso, la gente estaría descuidando las medidas de bioseguridad y los gobiernos municipales están dando vía libre para la realización del Carnaval, en ese contexto, no descartó que los casos asciendan nuevamente después de estas fiestas.

Detalló que cada pico es el resultado del comportamiento social y por ello pidió a la gente tener cuidado con las actividades que tengan aglomeración de personas, aconsejó evitar ambientes cerrados o que estos espacios tengan una buena ventilación.

“Si hay fiestas, preferentemente que sean al aire libre porque el aire libre hace un recambio de la carga viral o sea que se anule, y la gente mantenga la distancia y la higiene y todo aquello y eso de estar bebiendo alcohol en cantidades navegables hasta del mismo vaso puede ser muy peligroso”, añadió.