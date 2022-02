Recluso confiesa ser el autor del asesinato de empresario soyero y el caso salpica a dos policías por encubrimiento

El ex recluso denunció que dos policías de la Felcc recibieron la suma de $us. 80.000 de manos del verdadero autor para así esconderlo. El empresario Víctor Hugo Cuéllar, murió acribillado donde le arrebataron un maletín que tenía al menos $us 180.000.

Fuente: Red Uno

Piter Cuéllar Alvarado, ex recluso de la cárcel de Palmasola, denunció este martes que la Policía busca implicarlo en el asesinato de Víctor Hugo Cuéllar Gonzáles (51), el cantante, empresario y soyero que fue acribillado por un sujeto en complicidad de otro hombre en la avenida Prefecto Rivas de la zona El Alto San Pedro, en la capital cruceña, el pasado 24 de noviembre de 2021.

«Me presento por este medio para hacerle saber a las autoridades nacionales, al comandante de la Policía y al fiscal departamental, de la injusticia por parte de unos policías conmigo por el hecho de que yo tengo antecedente y no me dejan vivir tranquilo», expresó Piter a través de un video difundido en redes sociales.

Piter aseguró ser inocente del hecho sangriento y señaló que el verdadero autor del crimen es Gerson Paúl Limachi, alias ‘Mama osa’ quien mediante una llamada telefónica confesó fríamente ser el principal causante.

‘Mama osa’ guarda detención en la cárcel de Palmasola, pero por un delito menor como es robo.

Debido a esta situación, Piter manifestó que ha resguardado su vida pues asegura que ambos policías lo buscan para victimarlo e informar posteriormente de que «mataron al autor del asesinato y se esclarece el caso».

«Tengo todas las pruebas de mi inocencia, no tengo ningún vínculo con la familia (de empresario), le pido que me den garantías constitucionales, por favor se los pido», dijo el ex recluso.

El hombre mostró la grabación de la conversación que sostuvo con ‘Mama Osa’, quien le revela todo el movimiento que realizó aquella tarde fatídica.

«Si le tiré (disparé) en los hombros, piernas, pero parece que era de hierro loco, no caía ni de uno (balazo), ni de dos ni de tres, no vez que seguía corriendo», relató Gerson.

Quien sería el verdadero autor del crimen, manifestó que su cómplice del asesinato es un ciudadano colombiano que actualmente se encuentra en la ciudad de Antofagasta, en Chile.

«Yo trabajo con puros extranjeros, cuñadito. Le disparé con un 9 milímetro, sabes que eso (balas) traspasa», dijo alias Mama Osa en el contacto.

El sujeto reveló que en el atraco logró arrebatarle al empresario soyero la suma de $us. 180.000, que de ese monto total «arregló» con ambos policías de la Felcc.

«Hice la vuelta (arreglo) con ellos (policías), si más antes yo trabajaba con el anterior ministro de Gobierno ojo de sapo», indicó.